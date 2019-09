Se le poncha una llanta y policía le ayuda llevando a su hija a la escuela

Una madre de familia en Waco, Texas, recibió la ayuda de un policía cuando, tras que se le ponchara una llanta camino a llevar a su hija de tres años a la escuela, el oficial se ofreció asegurarse que la menor llegara a su destino.

Shemecas Mabry, de 30 años, estaba en una estación de auto intentando poner aire a la llanta cuando el oficial John Rozyskie se acercó ofreciendo su ayuda, explica Yahoo Lifestyle.

"Este policía se detuvo... para ayudar, para llevar a mi bebé a la escuela. Yo voy con ella, para que pueda estar cómoda. Él incluso puso el asiento para bebé en su automóvil y todo", publicó Mabry en Facebook.

A su vez, el departamento de policía de Waco dice que Rozyskie sólo estaba haciendo su trabajo. "Estamos muy orgullosos de las acciones de nuestro oficial. Apreciamos el hecho de que el ciudadano se tomó el tiempo para reconocer sus esfuerzos. Afortunadamente para nuestra comunidad, este tipo de acciones se llevan a cabo diariamente con nuestros oficiales, estamos muy orgullosos de todos ellos", dijo el sargento Patrick Swanton.

"Lo que hice por Shemecas y su hija fue mi educación y mi profesión. Ayudamos a las personas en mi negocio. Me llamaron a su ubicación, la vi y la ayudé. Eso es lo que hacemos. Honestamente, y puedo hablar por muchas personas excelentes con las que trabajo en patrulla, hemos pagado gasolina, comida, comestibles, taxi, boletos de autobús y varios otros artículos cuando vemos familias necesitadas. La gente no lo ve, pero hacemos cosas como esta. También hay malos momentos. Todos han visto esos videos. He estado en esas situaciones y, a falta de un término mejor, esos tiempos apestan. Pero, por un corto tiempo, es bueno ser reconocido. Hice lo correcto. Shemecas y su hija llegaron a la escuela, lo cual fue genial. En pocas palabras, no lo hacemos por fama o dinero. ¡Es como ser sacerdote... es un llamado!”, dijo por su parte Rozyskie.

