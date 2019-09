Mujer se hace viral por usar sus tacones al revés

, residente de, salió de fiesta en compañía de su amiga 'Georgia', expresando que no entendía porqué sentía tanta incomodidad al caminar.

Contrario a que fuera un error del calzado o la talla, Mcghee conoció el verdadero motivo hasta el día siguiente en que su amiga se percató, gracias a comentarios de usuarios en la fotografía que compartió la otra en Instagram, que estaba usando las zapatillas de manera equivocada.

'Ayleigh estaba quejándose toda la noche diciendo que no podía caminar en sus zapatos y me di cuenta hasta esta mañana que los estaba usando en los pies equivocados', agregó Georgia en Twitter.

El público no pudo evitar burlarse del error de la mujer, consiguiendo más de 2 mil retweets en la red social.

Ayleigh was actual moanin the full night sayin she couldn’t walk in her shoes n only just realised this morning she was wearing them on the wrong feet this lassie man pic.twitter.com/ZWwunPCYLZ