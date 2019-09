Fallece bebé tras pasar 10 horas en la morgue

El pasado viernes un bebé que nació prematuro en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz de la localidad de Puente Piedra, en Lima, Perú, falleció luego de pasar equivocadamente diez horas en la morgue.

El bebé fue erróneamente declarado muerto en dos ocasiones y ya en la morgue permaneció expuesto a las bajas temperaturas, lo que causó su muerte, reportan las autoridades, detalla la agencia Ruptly.

Hijo de Laura Argomedo, el bebé nació a las 26 semanas de gestación. Según los medios locales, primero los médicos dijeron que había muerto pero al darse cuenta de que había sido un error, trajeron de vuelta al bebé de la morgue a la sala de pediatría, pero ahí fue de nuevo declarado sin vida.

"Es algo que no puedo superar, ¿cómo mi hijito ha podido sobrevivir tantas horas solito? Ninguna autoridad del hospital me ha explicado por qué no se atendió a mi hijito. ¿Por qué no se lo ayudó? Voy a seguir hasta lo último", declara la madre del niño.

DA.