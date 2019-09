Al Larguero

En esa búsqueda de lo perpetuo, los optimistas topan en pared con aquello de sentir, como dicen los que no desean cargos de conciencia, “envidia de la buena” ¿es que hay mala y buena? Porque esa tristeza o pesar por el bien ajeno es también como un temor a la muerte, sabiendo que el rival tiene mejores armas, como el ejército de Escipión ante las batallas púnicas contra Aníbal.

En domingo, Houston, la máquina de AJ Hinch (45) licenciado en Sicología por la Universidad de Stanford, cátcher suplente en varios equipos pero mánager moderno y ganador, que ya ganó la SM con Astros a Dodgers en 2017 veía a su staff de pitcheo brillante con Justin Verlander (20-6), Gerrit Cole (18-5), Zack Greinke (17-5) y Wade Miley (14-6) con el cerrador mexicano Roberto Osuna que contabiliza 36. Con cinco toleteros temibles George Springer (38 jonrones), Yordan Álvarez (27), Bregman (39) Pepe Altuve (30) y Gurriel (30).

A Yankees se le nubló todo el panorama porque su estelar, a falta de Severino en forma, que recién se reintegró, Domingo Germán (18-4) está en suspenso para recibir un castigo de la MLB por agresión a su pareja, lo que deja en horfandad a Tanaka (11-8), JA Happ (12-8), James Paxton (14-6) y el mexicano Luis Cessa (2-l) con su cerrador velocista Chapman y su 38 salvamentos. Un cuerpo de pitcheo sin profundidad, inestable e irregular como genio que escapa de la lámpara.

Ante esas dudas, girar al futbol y en la dictadura de lo sentimental, aparece Santos hasta arriba pero los hombres de las cadenas famosas no lo descubren. Para ellos están los cinco partidos donde no gana el América “pero ya está completo”. Ochoa es resistido pero “no ha tenido nada qué hacer en los goles”. O saludan a Tuca para desearle salud ¿y por qué no recomendarle que no se exceda en velocidad para no estrellarse contra muros?. Y no reprochan el proceso de Tigres.

Vivimos en un tráfico de información falsa. “Rayados gana tres puntos, que es lo importante, aunque sufrió para encontrar el triunfo”. Nadie habla de las rechiflas y abucheos de su gente, porque los medios limitan la difusión de ideas extremas y crean espacios de valores compartidos y actúan como asaltando el banco de las ideas, pensando que la dignidad es ideal de transformación No se da crédito a Vucetich y Gallos, que pusieron de cabeza al América y hubiesen querido que Chivas marcase un gol aunque fuera de rebote. Entre todos buscan linchar a La Volpe y él tira golpes a todas partes, porque la ética en el futbol se ha perdido. Elogian a Palermo cuando su capacidad no está encima de varios técnicos mexicanos. Se dejan engañar por otro extranjero, Cufré, que de su gris Atlas sugiere a su gente que “no hay que entrar en esa dinámica negativa”

De Almada solo recuerdan su desesperación y sus ganas de entrar a cabecear, sin considerar que muchas veces el progreso viene a partir del escándalo. Con un equipo de plantel limitado está arriba, aunque no lo noten muchos, por encima de clubes ricos y muy publicitados y mientras varios equipos deambulan como muertos vivientes, el DT santista ubica con toda su gente, que la dignidad individual, es un gran hallazgo.