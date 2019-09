Llegan a Senado leyes de educación

El Senado recibió de la Cámara de Diputados las leyes reglamentarias de la reforma educativa. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que tienen planeado discutirlas y aprobarlas esta semana, aunque la oposición adelantó que sus votos serán en contra por considerarla regresiva y que presentarán una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte.

El bloque conformado por el PAN, PRI, PRD y MC pidió a Morena garantizar los trabajos del Senado ante la llegada de integrantes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes informaron que se instalarán en cada uno de los accesos del recinto legislativo.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), indicó que la minuta de la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se analizarán por las comisiones de Educación y Estudios Legislativos, para posteriormente hacerlas llegar al pleno.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, dijo que el bloque opositor dará la batalla en el pleno, conscientes de que Morena junto con sus aliados ya tienen los votos suficientes para aprobarlas, pero que es necesario resaltar que las leyes secundarias son "retrógradas y les ponen en la mesa la educación a los sindicatos magisteriales.

"Estamos mal en temas educativos, y no por dinero, sino por la mala planeación de la educación, que por muchos años la llevaron los sindicatos, y una vez más se les entregó la educación. Tenemos que dar la batalla, no hay que darnos por vencidos. Vamos en bloque, vamos por una acción de inconstitucionalidad porque no hay similitudes entre la reforma constitucional y las leyes", apuntó.

Su homólogo del PRD, Miguel Ángel Mancera, agregó que presentarán reservas con la intención de modificar lo planteado por Morena. "No estamos a favor, nosotros vamos por modificarla, pero si no hay posibilidad de diálogo va a ser difícil que la acompañemos", anotó Mancera Espinosa.

El Verde Ecologista anunció que su voto será a favor de las leyes. "Vamos apoyar las leyes secundarias tomando en cuenta los derechos laborales de todo el magisterio del país", refirió Manuel Velasco.

