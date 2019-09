'Mienten sobre fracking amigable'

Waldo Terry Carrillo, representante de la asociación civil ambientalista Amigos del Río San Rodrigo, consideró que el Gobierno federal maneja un doble discurso en torno al uso de la técnica fracking, pues por una parte el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, señala que dicha técnica está prohibida, pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020, se volvieron a asignar recursos a este rubro.

"Hay un doble discurso, por una parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, precisamente hoy en la mañana en su reunión con los medios, él mencionó que el fracking estaba prohibido en México, pero se trae el discurso por parte de los sectores extractivos como la CNH que ya traen un presupuesto para impulsarlo en la región", refirió Terry Carrillo.

Y es que en el proyecto del PEF 2020 se han asignado recursos por 10.8 mil millones de pesos para financiar proyectos para explotar gas y petróleo mediante fracking, recursos que significan un incremento del casi el 60 por ciento de los recursos asignados al mismo rubro pero en el ejercicio fiscal de 2019.

"Y el discurso que se trae es que quieren mencionar mentirosamente a la sociedad, es que la técnica que se trae es una técnica amigable que no es impactante, muy responsable y eso no existe. No existe un fracking responsable, no existe un fracking sustentable y está bien demostrado", refirió Waldo Terry.