Steven Peterson noquea a Martín Bravo con sorprendente nocaut

El encuentro ocurrió durante el UFC Fight Night 159, que se llevó a cabo el fin de semana en la Ciudad de México.

Durante el segundo asalto, Peterson consiguió dominar la situación ante su rival cuando con un 'puñetazo giratorio' lo derribó, para después propinarle otro golpe en el suelo hasta que fue detenido por el réferi que dio por finalizada la pelea.

Bravo fue atendido de inmediato por el personal médico, sin embargo, el público en la red ha opinado que el último golpe que le asestó Steven fue totalmente innecesario, pues ya se encontraba fuera de combate.

OH MY.



What a KO by Steven Peterson #UFCMexicopic.twitter.com/Dlmmd9E0lw