Solicita Sedena invocar 'interés nacional' por Santa Lucía

El colectivo #NoMásDerroches que se opone a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó a un juez invocar el "interés nacional" para decretar como Instalaciones Estratégicas todos los bienes de la instalación.

El objetivo es retirar los más de cien amparos promovidos por la agrupación.

Según el comunicado del colectivo, la construcción de Santa Lucía no puede comenzar hasta que se resuelva en definitiva el juicio. Aparte señala que el proyecto no es todavía un bien por lo que aún no puede declararse como Instalación Estratégica.

#NoMásDerroches sostiene que de revocarse la suspensión dañaría el medio ambiente, la integridad de las personas que viven en zonas cercanas al proyecto, la vida de los usuarios y hasta "cientos de miles de millones" de pesos del erario.

Además expresa preocupación que de aplicarse el derecho invocado por el Poder Ejecutivo generaría un precedente negativo y así abriendo la puerta a que se anule el derecho al amparo que tienen los ciudadanos.