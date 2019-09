Para Empezar

Demasiado ventajista sería esperar hasta el final del torneo para aceptar mi error de predecir que este Santos de Almada no iba a funcionar y no iba a calificar. Mis argumentos en ese momento me parecían sólidos, sentía que Santos tenía un plantel sin margen de error, con más apuestas que realidades y que un técnico prácticamente debutante no podría con la exigencia que La Liga MX tiene. Pues hoy es tiempo de aceptar que el DT Uruguayo y la dirigencia santista han acertado y de etiquetarlos como equipo sin liguilla hoy cambio dicha etiqueta por la de equipo que peleará el campeonato.

Guillermo Almada ha sabido construir un equipo convencido de lo que tiene que hacer para ganar, no es un equipo de superdotados, es un equipo lleno de ganas y velocidad. Es un equipo que sabe que en cuanto deje de correr se va a meter en problemas, es un equipo de cobija corta y lleno de vértigo, se tapa la cabeza y se le descubren los pies pero hasta ahora ha sido certero y han castigado a sus rivales lo necesario para solamente haber sido superados una sola vez. Es un equipo que está consciente de que mientras mantengan su estructura, arriba tienen a dos de los mejores jugadores de la Liga, Brian Lozano y Julio Furch quienes le dan rumbo a los partidos. Este equipo va a calificar y a pelear el campeonato, esto ilusiona pero también el cambio de etiqueta lleva a un cambio de lente para analizarlo, así hay que hacerlo porque la exigencia cambia. Santos va a recibir a media semana al apocado cuasi desaparecido Veracruz, debe ensañarse en el buen sentido con su rival y superarlo claramente, ese mote de levanta muertos está prohibido siquiera insinuarlo este miércoles que viene. Habla más de un equipo el como saca un compromiso como el de enfrentar al peor que por ahí ganarle a los mejores. Hoy todo pinta bien para el Santos de Almada, hoy hay que ponerlo con la etiqueta de uno de los favoritos para ganar el Apertura 2019. Se lo ganaron en la cancha. Manye Castil @manyecastil