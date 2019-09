Acusan a exdirector de delito de desalojo

El exdirector de Catastro Municipal de Ciudad Frontera, José Alfredo Tapia Torres, pretende apoderarse de una vivienda en Monclova, cuyo propietario se fue a vivir a Nuevo León: allanó la casa con policías y amenazó a su moradora con encarcelarla si no la desaloja.

El dueño de la vivienda, Jesús Alfonso Pérez Rodríguez, quien se fue a vivir a Monterrey, fue avisado que su casa en Monclova fue invadida por una persona que metió varios muebles y la cerró.

"Puse varias veces anuncios en la ventana de la casa diciendo que era propiedad privada y que se fuera, pero como no se salió me sentí con el derecho de entrar y sacar los muebles porque no eran míos; llamé a varios vecinos para que fueran testigos de que no tomé nada de eso", explicó Pérez.

Agregó que acudió a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para actualizarse en sus pagos y encontró que el exdirector de Catastro hizo contratos a su nombre por la vivienda.

Pérez Rodríguez pidió a las dependencias cambiar los contratos a su nombre y acreditó ser el legítimo propietario con las escrituras, por lo que CFE y Simas retornaron los contratos a su nombre.

Luego rentó la vivienda a una joven, pero José Alfredo Tapia Torres llegó a la casa, ubicada en la colonia Las Esperanzas, acompañado por policías municipales e intimidó a la arrendataria y allanó la casa, tomó fotos del interior de ésta y afirmó a la mujer que él era el dueño del inmueble, y que si no desaloja el lugar en 24 horas la meterá a la carcel.

Exfuncionario

Durante la administración 2014-2017 del Gobierno municipal de Frontera, Tapia Torres, quien se desempeñaba como Director de Catastro, fue removido del cargo y se le fincó responsabilidad legal por el desvío de más de medio millón de pesos de las arcas públicas.

En enero del presente año, el exdirector se desempeñaba como asistente de la Síndico del Ayuntamiento de Ciudad Frontera, y fue despedido de su cargo bajo el criterio de que nadie con un proceso penal en proceso puede ocupar un puesto público.