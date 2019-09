Acusan a exdirector de Catastro de Ciudad Frontera de delito de desalojo

El exdirector de Catastro Municipal de Ciudad Frontera, José Alfredo Tapia Torres, pretende apoderarse de una vivienda en Monclova, cuyo propietario se fue a vivir a Nuevo León: allanó la casa con policías y amenazó a su moradora con encarcelarla si no la desaloja.

El dueño de la vivienda, Jesús Alfonso Pérez Rodríguez, quien se fue a vivir a Monterrey, fue avisado que su casa en Monclova fue invadida por una persona que metió varios muebles y la cerró.

"Puse varias veces anuncios en la ventana de la casa diciendo que era propiedad privada y que se fuera, pero como no se salió me sentí con el derecho de entrar y sacar los muebles porque no eran míos; llamé a varios vecinos para que fueran testigos de que no tomé nada de eso", explicó Pérez.