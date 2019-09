Hermanan en China sus potencias Jiangsu y Coahuila

Miguel Riquelme Solís y Wu Zhenglong firmaron la hermandad entre sus entidades, convirtiendo así a Coahuila y a Jiangsu en el puente entre Norteamérica y una de las más poderosas regiones de China, al consolidar la sociedad que desde hace meses se construye.

Con el hermanamiento, la economía coahuilense es la principal puerta de entrada al mercado mexicano, de Estados Unidos y Canadá para los gigantes empresariales chinos, muchos de estos líderes mundiales en sus respectivas industrias.

En su mensaje, Riquelme Solís celebró que Jiangsu esté interesado en las oportunidades que ofrece Coahuila para el desarrollo industrial, las posibilidades de comercio y de negocios, las importaciones y exportaciones, el crecimiento del turismo hacia y desde sus países y en nuevas formas de vinculación cultural y social entre los pueblos", expresó.

Zhenglong presentó a la delegación de Coahuila los últimos números de Jiangsu, conocido por su sólida economía, infraestructura y categorías industriales relativamente completas. Es una importante base de fabricación en China, una provincia importante de ciencia y educación. Jiangsu tiene 167 colegios y universidades, 2 millones de estudiantes, 800 mil en personal de investigación científica y 98 académicos en la Unión Soviética", agregó.

Autoridades de Jiangsu, uno de los principales motores de la economía China, y la Iniciativa Privada de esa región realizaron un seminario exclusivo para explorar las oportunidades de negocios que ofrece Coahuila.

Poderosos grupos empresariales dialogaron con la delegación encabezada por el gobernador Miguel Riquelme, y tras la exposición coahuilense iniciaron la conformación de una comitiva para viajar a Coahuila en una exploración de negocios.

La representación empresarial estuvo conformada por Qin Zhen, vicepresidente de Focus Technology Co; Chen Yonggang, gerente de División de STIG; Li Weidon, gerente general de Nanjing Yibang Metal Products Co; Zhuang Huai, CEO de Nanjing Kingcolor Garments & Accessories Co; Tong Lei, CEO de Aileen Music Co; Qian Genlong, gerente general de Nanjing Botro Storage Equipment Co, entre otras importantes firmas.

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, enfatizó la ubicación estratégica privilegiada del municipio, cerca de las fronteras con Estados Unidos y a la vez para vender dentro del mercado mexicano. Anualmente, se gradúan más de 6 mil universitarios, otro atractivo para inversionistas.