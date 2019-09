'No claudiquen', piden a diputadas que van por aborto legal en Oaxaca

A tres días de que los diputados de Oaxaca voten una iniciativa de ley que despenalizaría la interrupción del embarazo y evitaría que se castigue a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, integrantes del movimiento Marea Verde Oaxaca enviaron un mensaje a las tres legisladoras que impulsan la propuesta.

Se trata de las diputadas de Morena Laura Estrada Mauro, también presidenta de la Junta de Coordinación Política, Hilda Pérez Luis, y Rocío Machuca Rojas.

"Ustedes son la voz de las mujeres oaxaqueñas en el Congreso del Estado. Representan a más del 50% de la población oaxaqueña y junto con mujeres organizadas, de la sociedad civil, feministas o no, tenemos una responsabilidad histórica", le dicen las activistas sobre la propuesta de que no se castigue con prisión a ninguna mujer que interrumpa un embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

En el mensaje enviado a través de sus redes sociales, expresan que las mujeres son las únicas con el poder de decidir, "sobre nuestro cuerpo y maternidad, un derecho inalienable y de dignidad humana que debe ser garantizado desde el Legislativo con laicidad y sin fanatismos religiosos de por medio".

Agregan que es con esa finalidad que mujeres organizadas, feministas o no, indígenas y de diversos contextos y estratos sociales se suman a su causa: despenalización del aborto en Oaxaca.

Su exigencia, explican, es por una ley que no obligue a ninguna mujer a interrumpir su embarazo y por el contrario, brinde alternativas médicas seguras para las mujeres que deciden hacerlo y evitar así las muertes por aborto clandestino "ese que se realiza en soledad, con ganchos para la ropa, con la punta de las tijeras o en una clínica insalubre, sin las mínimas condiciones de dignidad humana", porque, agregan, el hecho de que el aborto sea ilegal, no significa que no se practique.

Advierten a las legisladoras que vienen " momentos difíciles" por "el conservadurismo y la doble moral de ciertas sectas religiosas" así como por la intervención "a través del desprecio y la misoginia", de grupos fanáticos de ultraderecha.

"No claudiquen, están del lado correcto. Esta es la causa justa, están dando voz a las mujeres, a las más pobres, a las oprimidas, a las que no tienen acceso a la salud digna, a la educación sexual, a los privilegios. A las niñas, a las que son ultrajadas y obligadas a parir a riesgo de sus propias vidas", les piden.

Concluyen afirmando que despenalizar el aborto, no obliga a nadie a interrumpir su embarazo, pero una ley restrictiva criminaliza exclusivamente a las mujeres y las condena.

"El debate no es aborto sí o aborto no, es: aborto legal o clandestino", Porque las mujeres abortamos con y sin permiso del Estado y exigimos garantías para ejercer nuestra salud sexual y reproductiva.".

El mensaje está firmado por una treintena de mujeres y a ellas se han sumado otras tantas que en los comentarios suscriben las palabras dedicadas a las legisladoras.