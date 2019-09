VIDEO: Se desploma techo de centro comercial en Tailandia

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos se presentaron en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, cuando fuertes precipitaciones invadían la zona.

Según se observa en un video registrado por un testigo, parte del techo colapsa repentinamente mientras una persona se retira del sitio rápidamente.

Informas oficiales detallan que no se registraron heridos a causa del incidente.

No injuries after heavy rain brought down a section of roof in the Central Plaza WestGate mall in Nonthaburi.



