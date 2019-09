LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

TODOS TIENEN SU FRASE

Cada vez que escribo -yo, o sea su seguro servidor- un artículo o comentario como el que está usted leyendo ahora, usualmente lo termino con alguna frase que nos deje algo útil, a veces medio chuscas, otras medio filosóficas, pero lo hago porque creo firmemente en el gran poder que tienen las frases para activar nuestro pensamiento. Fíjese -y usted de seguro ya lo sabe- como el mexicano es muy dado a fabricar frases y lo hace independientemente de la actividad a la que se dedique.

Ejemplo clásico es el del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, por su frase: "El respeto al derecho ajeno es la paz", pero también dijo otra frase, que no es tan conocida: "Los lobos no se muerden, se respetan". ¿Qué cree usted que haya querido decir?

A los políticos mexicanos les encanta usar frases, que muchas de ellas caen en la categoría de lo chusco: Fidel Velázquez dijo con mucha sorna, o sea, con ironía: "El que se mueve no sale en la foto" queriendo decir que el que quiere ser candidato a un puesto político importante, debe quedarse calladito porque si no, no logrará su objetivo. ¿Así o más "irónico"?

Al expresidente Luis Echeverría se le atribuye aquella frase que está como para colgarla en un cuadro: "Ni nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario". ¿Realmente la diría? Pues no sé, pero con ella se le identifica.

Otro expresidente célebre por sus frases es Vicente Fox, que en ocasiones éstas se pasan de chuscas y empiezan a rayar en lo absurdo. ¿Se acuerda cuando le dijo a Fidel Castro que visitaba México: "Tú nomás comes y te vas"? También se acordará usted que cuando Juan Carlos el Rey de España lo felicitó por haber ganado las elecciones, en lugar de decirle: "Gracias su Majestad", simplemente le dijo: "Gracias mi Rey".

Por supuesto que los escritores, en especial los mexicanos, nos han regalado muchas frases que son verdaderas joyas: "El que madruga, se desmañana" dijo un día el escritor Guillermo Samperio y la gran Ángeles Mastretta, con gran sencillez y a la vez, con admirable agudeza, nos ofrece la siguiente frase: "Solo la vida existe, lo demás lo inventamos".

¿Qué otras frases conoce usted?

Soy Don Juan Recaredo…

Chayo Muñiz: ¿Cómo debe decirse? ¿aroba o arroba?

Lo correcto es arroba, con doble erre.

La vida es como una nuez. No puede cascarse entre almohadones de plumas.