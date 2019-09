Verdades y Rumores

Los que ya partieron a China son los integrantes de la delegación coahuilense en búsqueda de más empresas que quieran asentarse en la entidad. La comitiva la encabeza el ‘góber’ Miguel Riquelme, y para que no se sintieran mal se llevó a un grupo de alcaldes de todos los colores, quienes terminaron colándose… Perdón, sumándose a los esfuerzos para intentar atraer la inversión que genere la chamba que tanta falta les hace a los sufridos laguneros. Los elegidos para acompañar a Riquelme por las tierras de Mao fueron “el chico maravilla” y alcalde de la “capirucha del sarape”, Manolo Jiménez; Jorge Zermeño, de Torreón; Alfredo Paredes, de Monclova; y Julio Long, de Nueva Rosita. Nuestros subagentes, disfrazados de maleteros, nos reportan que los presidentes municipales y el ‘góber’ iban cargados hasta con cajas de cartón.

Cada edil llevó los regalos más representativos de su ciudad, entre ellos camisas de sus equipos deportivos, sarapes, estatuillas, monedas de plata, pan de pulque, gorditas de maíz y tortillones de la Alianza, todos presumiendo lo hecho en casa. Lo cierto es que con estas vacaciones asiáticas… Digo, gira promocional, se espera que los políticos coahuilenses regresen no solo con harta fayuca china, sino con buenas noticias, y sobre todo que no haya rebatiña ni golpes bajos con tal de atraer a alguna empresa para su ciudad, además de cumplir con las súplicas del ‘góber’, quien les encargó mucho a los ediles que antes de comprar la silla tengan el caballo, y no por dar la nota vayan a quemar posibles negociaciones.

Los que pusieron sus barbas a remojar son los de la delegación coahuilense del Instituto Nacional de Migración, a quienes durante décadas les entraban por un oído y les salían por el otro las endebles recomendaciones que les hacían las autoridades estatales y municipales, aunque estas fueran de Derechos Humanos, por su trato a los migrantes que transitaban por la provincia en un intento por llegar a la tierra del tío Sam. Incluso fueron muchas las organizaciones sociales que acusaban a la dependencia de acciones poco decorosas, pero, como todas las oficinas federales, se sentían de mejor familia y solo atendían las indicaciones que provenían de la capirucha del smog. Nuestros subagentes, disfrazados de maceta artificial en el Palacio Federal de Torreón, nos informan que muy pronto esperan la visita de una delegación proveniente de México, para revisar algunas quejas a las que años atrás simplemente se les dio el carpetazo, y en el estado las delegaciones de Torreón, Saltillo y Piedras Negras, serían las que más explicaciones tendrían que dar, por lo que algunos funcionarios de esa dependencia ya andan preparando sus currículums, por si a la 4T le da por pasar la guillotina por una de las dependencias que en las últimas décadas más acumularon quejas y quejas sin que pasara nada. Lo cierto es que varios delegados empezaron a mandarle desesperados mensajes de WhatsApp al superdelegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, para recordarle lo morenistas que se habían vuelto; pero, como de costumbre, don Reyes no supo ni qué decir, porque muy enterado de las actividades federales no es que ande, salvo cuando se trata de presumir otra visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahí sí, hasta a rueda de prensa convoca.

La que está haciendo todo lo posible por revertir lo que dejó la pasada administración en la Hermana República de Gómez Palacio es la alcaldesa de la ‘alternancia’, Marina Vitela. Como sabrá, mi estimado lector, la morenista le acaba de dar otro revés a lo ‘heredado’ durante la gestión de la priista Leticia Herrera, con el fallo en contra que decretó el Burocrático Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Durango sobre la sindicalización de 29 colaboradores cercanos a doña Lety, entre ellos dos de sus directores. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina de la Cuarta Transformación, nos informan que esto no es lo único que trama doña Marina, sino que ahora van en contra de las últimas travesurillas que le dejaron, como la jugosa pensión que ahora cobran dos exdirectores municipales de primer nivel, lo que, según la alcaldesa de Morena, afecta seriamente las finanzas del Ayuntamiento. Y es que el entonces Cabildo en sus últimas sesiones aprobó “jubilar” al jefazo de Protección Civil, Alonso Gómez Vizcarra; al titular de Comunicación Social, Fernando Alatorre; al encargado de Desarrollo Rural, Raúl Antonio Meraz Ramírez; y al secretario del Ayuntamiento, Ángel Francisco Rey Guevara, con unos sueldazos que no los tiene ni Obama, por lo que el Gobierno de doña Marina estaría desembolsando casi un cuarto de millón de pesillos mensuales para pagar la “humilde” pensión a solo cuatro exfuncionarios.

Sin embargo, son cada vez más las lenguas viperinas que comentan que doña Marina está más preocupada en buscar hasta debajo de las piedras qué le puede señalar a la anterior administración que en ocuparse de los temas que tanto cacareó en campaña. Mientras aquellos sectores leales al PRI que terminaron yéndose del lado de Morena en las pasadas elecciones empiezan a tener cara de pocos amigos porque, según los reportes de nuestros subagentes, los programas sociales y las ayudas no más no llegan, pues el sobrinazo de la vidaza César Yahir Vitela García, nombrado como director de Desarrollo Social al puro estilo del clásico nepotismo priista, se la pasa pavoneándose en los cafés y restaurantes fifís, sin tener pa’ cuándo visitar las polvorientas calles de esas colonias populares que terminaron favoreciendo con el voto a su tía.

Al que le llegó su primer ‘estáte quieto’ como alcalde fue al priista Homero Martínez, quien después de premiar… Perdón, condonar, que pa’l caso viene siendo lo mismo, a los ejemplares ciudadanos que no pagan el agua en Lerdo, con su programa “Borrón y cuenta nueva”, gracias al cual a partir de la próxima semana ya podrán respirar tranquilos por sus adeudos los habitantes de Ciudad Jardín, y ahora sí empezar a pagar cumplidos; un premio para quienes precisamente tienen al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) con las cuentas congeladas por parte del Seguro Social ante el incumplimiento en el pago del convenio para liquidar cuatro millones de pesillos por materia de cuotas. Recuerde usted, estimado lector, que durante su campaña, don Homero se la pasó promoviendo el “borrón y cuenta nueva”, por lo que muchos de los usuarios dejaron de pagar este servicio y ahora lo tienen con un problema enorme; a esto súmele que el edil en la campaña se la pasó echando pestes en contra de la 4T, sin imaginarse que ya en el ejercicio tendría que sentarse a pedirles favores a varias de las empresas federales. Ahora, con la cola entre las patas, le tocó agilizar el arranque del programa a ver si le suena la registradora a la paramunicipal. Por cierto, el alcalde de extracción priista, único sobreviviente de esta casta política en La Laguna, rechazó la iniciativa de homologar el horario de alcohol propuesto por su homóloga de Gómez Palacio, la morenista Marina Vitela. El edil se justificó al afirmar que las condiciones de cada municipio son muy distintas y la naturaleza de Lerdo es más rural y no tiene la vida nocturna de fiesta que se respira en Torreón, o los ‘afters’ en Gómez Palacio, lo que parece que no le han dicho sus asesores importados desde la máxima casa de estudios en Coahuila, la Universidad Autónoma de los Medina… Perdón, de Coahuila; es que cuando quiera bajar recursos de la zona Metropolitana, agradecerá que fuera incluido en las iniciativas que tanto rechaza actualmente.