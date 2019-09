VIRAL: Anciana frustra intento de robo

De acuerdo a la información compartida en medios nacionales, los hechos se presentaron durante el mes de mayo de este año cuando la mujer identificada como Doreen Jones, de 81 años, se encontraba retirando dinero de un cajero automático, cuando fue abordada por una mujer, en Birmingham, Inglaterra.

Tal como se observa en las imágenes, en el momento en el que la supuesta agresora se le acerca a Jones, ésta se defiende inmediatamente estrujando a la más joven hasta que consigue hacerla correr.

'She picked the wrong one when she picked Doreen': Watch pensioner turn tables on cash machine 'thief' who attacked her when she was withdrawing her pension https://t.co/HQ4XGdkQpO pic.twitter.com/u9ZCl8auOa