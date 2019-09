Los memes del asalto al Área 51 invaden la red

El tema trending del día entre internautas ha sido la famosa invasión al Área 51, evento que comenzó desde la madrugada de este viernes y ha convocado a algunos seguidores en el sitio.

Por supuesto, usuarios no podían dejar pasar la ocasión para crear divertidos memes respecto a lo sucedido.

Area 51 raid is actually happening ... pic.twitter.com/lj1AHHR36o — Julissa (@Julissagizellee) September 20, 2019

Como ya se ha visto en redes sociales, algunos de los detalles más graciosos de esta convocatoria ha sido la gente disfrazada con motivos de Aliens y claro, el chico que se se volvió viral gracias a que apareció corriendo como 'Naruto' durante una transmisión en vivo.

The guy who started the area 51 raid group be like #Area51storm pic.twitter.com/2OjkaNnj0W — Moha (@iammoali) September 20, 2019

aqui llegando a mi rancho con el alien que rescatamos del Area 51#Area51storm pic.twitter.com/xdjQFf7o8I — obey your master (@maistro_Roshi) September 20, 2019

Please don't get shot trying to invade Area 51. They know your tactics.#Area51storm pic.twitter.com/qagm1T7sEf — cowbeef (@cowbeef) September 20, 2019

Nadie:



Absolutamente nadie:



Los aliens esperando ser liberados de la Área 51:#Area51storm

pic.twitter.com/V5I7eYW5OA — мiкrσкσsмσs (@LYMagicshop23) September 20, 2019

Las predicciones de los Simpson nunca fallan #Area51 pic.twitter.com/Q1uUGFngco — yaiza (@yaizamendes) September 19, 2019