VIRAL: Llegan al Área 51 corriendo como 'Naruto'

Desde hace unos días se especulaba lo que ocurriría el día mencionado e incluso interesados comenzaron a acercarse al lugar ubicado en el Estado de Nevada, pero fue hoy que por fin una considerable cantidad de personas arribó al lugar.

Según se aprecia en las transmisiones en vivo de los asistentes, la gente se encontraba en el sitio desde la madrugada de este viernes acompañados de pancartas, disfraces y otros objetos que hacen referencia a los Aliens.

PEOPLE ACTUALLY TURNED UP TO AREA 51 #area51 pic.twitter.com/lY9Oykoi5X