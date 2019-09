Lleva 29 años comiendo sólo sándwiches con queso

April Griffiths es una mujer británica con un raro trastorno alimenticio que hace que no pueda comer nada que no sean sándwiches con queso.

“Cada vez que intento probar cosas nuevas tengo un ataque de pánico, todo mi cuerpo comienza a temblar y estoy terriblemente nerviosa. El miedo a asfixiarme y experimentar una textura diferente de los alimentos me asusta y aunque he tratado de comer porciones de arroz, pasta o verduras del tamaño de un guisante, nunca he podido tragarlo sin vomitar”, cuenta la afectada, cita el sitio Gizmodo.

Intentó combatir el problema con hipnoterapia, y funcionó por un tiempo, pues tras unos meses, hace ya unos cinco años, logró comer arroz. Sin embargo debió parar el tratamiento ya que cada sesión de terapia le costaba 300 libras la hora, 7300 pesos, que no podía pagarse.

Para sobrellevar comer siempre la misma comida, alterna entre diferentes tipos de queso, de pan y de preparación. También agrega que se mantiene vitaminada bebiendo 3 litros diarios de jugo de naranja.

Y dado que su hijo de dos años necesita una dieta balanceada, no sólo sándwiches con queso, para no dar un mal ejemplo de sólo comer la misma cosa todos los días, April ha decidido que es mejor que coman en habitaciones separadas.

“Me encantaría comer una cena asada pero no podía soportarlo: las verduras, las papas y la carne me hacen sentir enferma”, dice ella.

