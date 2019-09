LA CULPA DEL SOBREVIVIENTE

Muchas personas sufren de sentimientos de culpabilidad después de sobrevivir una situación trágica en donde otros no corrieron la misma suerte. Esta experiencia, llamada culpa del sobreviviente, es una reacción común como resultado de circunstancias traumáticas las cuales pueden ser estresantes o emocionalmente debilitantes. Algunas veces en forma temporal, pero otras por el resto de sus vidas.

Hace varios años, mientras trabajaba como administrador en una prisión de máxima seguridad para mujeres, interactué con una interna quien vivía el peor momento de su vida. María (nombre ficticio), era una mujer de aproximadamente 34 años y enfermera de profesión. En la prisión reportaba con cierta frecuencia la persistencia de pensamientos de terminar con su vida, lo cual requería intervenciones urgentes de los clínicos de salud mental. En una de esas ocasiones María acababa de terminar el proceso de divorcio con su esposo, lo cual había intensificado su estado emocional depresivo y angustiado. Pero, sus actitudes suicidas no estaban relacionadas exactamente a su separación matrimonial, sino a la desesperación asociada con la pérdida de su único hijo algunos meses atrás. El niño de tres años había fallecido de manera trágica en un accidente automovilístico en donde el conductor del vehículo manejaba bajo la influencia del alcohol. Un accidente en donde el conductor era precisamente María, y la razón por estar en prisión con una sentencia de diez años. María sentía que en un instante había perdido lo mas importante en su vida, por lo tanto, para ella esa vida carecía de sentido.

La culpa del sobreviviente es una condición mental en la cual una persona sobrevive una situación trágica, y en donde otra resulta seriamente lesionada, o pierde la vida. Culparse a si mismo después de haber presenciado un evento violento hacia un familiar cercano, es considerado un síntoma de un trastorno de estrés postraumático (DSM-5 p. 271), y su intensidad depende mucho de la naturaleza y duración de la situación que creó el trauma, y del carácter de la persona. Como es de esperarse, para María la experiencia de no solo haber provocado la muerte de su hijo, sino también haber sobrevivido el accidente, había generado un impacto devastador. El dolor psicológico causado por el sentimiento de culpa debido a la pérdida era muy difícil de soportar.

En el caso de María el sentimiento tiene una base racional, ya que la acción esta basada en un hecho concreto y obvio, sin embargo, existen otros casos en donde la culpa no está relacionada directamente a lo que la persona hizo, o dejó de hacer. Por ejemplo, un padre o una madre quien, en su percepción, se culpa por no haber podido hacer algo para prevenir el suicidio de uno de sus hijos. Este sentimiento de culpa puede tener una base irracional porque quizás los padres no tuvieron que ver directamente con el deceso. Litsa Williams, consejera clínica estadounidense y autora de varios artículos sobre el duelo y la culpa del sobreviviente, reporta en su artículo "Entendiendo la Culpa del Sobreviviente" (noviembre 2018), que este tipo de culpa es normal y no necesariamente es una señal de un duelo complicado, no obstante, debido a lo abrumador de la experiencia y los pensamientos obsesivos de culpabilidad, la persona puede tener dificultades para funcionar socialmente.

El sentimiento de culpa del sobreviviente puede ocurrir como consecuencia de una variedad de circunstancias. Personal de protección civil, militares en combate, médicos, salvavidas, un entrenador deportivo, un director de empresa o supervisor de trabajo, personas en posición de liderazgo en general, y muchas otras funciones de responsabilidad, como los padres de familia, son susceptibles a situaciones de culpabilidad durante un incendio, terremoto, algún acto de violencia, o accidente donde hay pérdidas humanas. Muchos padres tienden a sentirse responsables por el desvío delincuente de los hijos después de verlos en prisión, adictos a drogas y alcohol, o involucrados en crimen organizado.

Un sentimiento de culpa debido a sobrevivir después que otros no lo lograron, es una experiencia complicada la cual necesita ser reconocida, aceptada y procesada con algún tipo de apoyo social, si el profesional no es posible. Quedarse estancado en el "porque a mi", o culpar a algún poder divino por el abandono, no es práctico ni de ayuda. Con el tiempo muchos se recuperan del trauma sin necesidad de intervención, pero muchos otros, especialmente aquellos con vulnerabilidades mentales y emocionales tienden a escenas retrospectivas (flashbacks), pesadillas, depresiones y ansiedades con pensamientos suicidas. Hablar con un consejero con experiencia en el área de duelo y sentimiento de culpa siempre es recomendable para la obtención de mejores resultados. Gracias por su interés en esta columna.