Disfrutan de una noche de jazz en Torreón

En punto de las 8:35 de la noche el Teatro Isauro Martínez apagó las luces y la tarima ya con los músicos de la Big Banda Jazz Coahuila con instrumento en mano esperaron la entrada del director artístico Édgar Flores para activar el sonido del jazz en el recinto lagunero.

Pink Panther fue la melodía que dio pie al primer concierto de temporada de esta agrupación que ha tenido buena respuesta del público desde su primera presentación debut en la Facultad de Medicina de la UA de C. Luego de recibir el aplauso primario de los asistentes, los instrumentos fueron activados nuevamente para dar salida a la canción Moonlight serenade, pieza delicada que invitó a los asistentes al romanticismo. Luego Édgar Flores tomó el micrófono para agradecer al público a quienes solicitó un aplauso para ellos mismos por el apoyo brindado a la nada, y así dio pie al músico Raúl Jáquez que tuvo una participación con la agrupación al interpretar la melodía Angel eyes, la cual repasó con su singular acordeón.

Así mismo el saxofonista Juan Barrios cautivó con su instrumento que fusionó con el acordeón de Jáquez para hacer resonar La vie en rose, todo esto con el escenario coloreado de un tono rosado. All Blues, fue presentado al son de trompeta y base, el primer instrumento manejado por Flores que mostró maestría sobre la plataforma. Strangers in the night, My way, I've got you under my skin, Come fly with me New York, New York, Bésame mucho y Bonito y sabroso, fueron también parte del repertorio de una noche en la que se transpiró el jazz.