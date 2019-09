Acusa amenazas testigo del asesinato de Domínguez

Un testigo clave en el juicio contra los presuntos asesinos del periodista Carlos Domínguez acusó al abogado Gabriel Alejandro Regino García de utilizar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para amedrentarlo.

El testigo aseguró que a la audiencia que se realizó este miércoles, acudió a pesar de las amenazas en su contra. Mencionó que uno de los hombres que fueron a su domicilio le ofreció que pidiera cualquier cantidad económica a cambio de no presentarse a declarar al juicio.

Tuvo otro encuentro, pero el día 12 de agosto, cuando a su domicilio fue una persona que se identificó como Luis Salazar. Le entregó un teléfono, el cual sonó muchas veces, pero no contestó.

Dos días después decidió contestar una llamada, primero era la voz de un hombre, luego de ahí mismo lo enlazaron con otro sujeto. Otra llamada fue la voz de quien había ido a su casa, le preguntó "¿Cuánto dinero quería por no presentarse a declarar?". Como no le respondió a la propuesta el hombre comenzó a presionar y afirmó que tenían 4 domicilios relacionados con él y su familia, dándole a entender que tenían vigilada su casa y proporcionándole información sobre su esposa, como una forma de obligarlo a aceptar el dinero, a cambio de no presentarse a rendir su testimonio.

Continuó con su negativa y el pasado 4 de septiembre, otro emisario se presentó en el domicilio en un vehículo con un arma fajada a la cintura, asegurando tenía un recado para el testigo, el cual era: "Dile que tiene un pedo en Tamaulipas por una falsa declaración. Dile que ya sabe lo que pasará si se atreve a ir por allá".

