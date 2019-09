VIRAL: Usuarios recuerdan con memes a 'Frida Sofía'

Durante la cobertura que se le dio al incidente, surgió el rumor de que había una niña atrapada entre los escombros del Colegio Enrique Rebsamen, menor de nombre 'Frida Sofía'. Dicha noticia conmocionó al público, consiguiendo además la atención de varios medios.

Según lo que se sabía, algunos periodistas incluso habían hablado con la niña, le habían ofrecido agua y además se encontraba con más sobrevivientes de la tragedia.

Sin embargo, la verdad era muy diferente, pues el subsecretario de la Marina de aquel tiempo, Enrique Sarmiento, dijo que no había más niños entre lo que quedaba de la institución educacional, además de una persona del servicio de intendencia que aún estaban luchando por rescatarla.

Al conocerse la realidad de lo que había sido finalmente un montaje de televisión, el público expresó su indignación a través de redes sociales, detalle que no tardó en traer memes acerca de 'Frida Sofía'.

Hoy al cumplirse el segundo aniversario del siniestro, usuarios han compartido imágenes y recuerdos acerca de esto.

Cabe destacar que durante el terremoto de 1985, se presentó un caso similar con un 'niño' de nombre 'Monchito', el cual supuestamente había quedado atrapado en la casa de sus abuelos después de que ésta se derrumbara.

