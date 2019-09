Pedro Carrizales, 'El Mijis', denuncia nueva agresión en su contra

Con un parche en el ojo derecho se presentó este jueves el diputado Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", a la sesión de Pleno, señaló no soportar la luz debido a una agresión que habría sufrido el pasado domingo al salir del Congreso del Estado.

"Me sucedió algo saliendo el Congreso, me gritaron maricón, apedrearon mi camioneta (...) nada más sentí el primer pedradón y me gritaron maricón, llegaron mis escoltas, me llevaron para un lado y me bajaron de la camioneta porque la empezaron a apedrear", refirió el legislador, quien que por esta situación presentaría un justificante para ausentarse de la sesión.

Anunció que este jueves formalizará la denuncia por los hechos que, consideró, están relacionados con la amenaza que recibió el pasado sábado por parte de Patricia Álvarez, comisionada nacional de Partido del Trabajo en San Luis Potosí.

"Son cosas desagradables que voy a analizar (...) luego de repente se deslegitíma algo que te está sucediendo (...) yo creo que van a reconocer ya cuando yo esté muerto (...) creo que fue las amenazas que me hicieron". Mencionó que acudirá al médico para que le realice estudios a profundidad pues consideró que "casi pierde el ojo" por este suceso.

Por otra parte, señaló que en breve presentará su renuncia a la fracción del Partido del Trabajo, sin embargo, lo conversará con los asesores, pues en reunión con integrantes del PT a nivel nacional, le mencionaron que las cuestiones de San Luis Potosí tendrían que resolverse en la entidad potosina.

Cabe señalar que este miércoles el diputado otorgó una rueda de prensa en el Zócalo de la Ciudad de México en la cual se aprecia, tras sus lentes oscuros, y el ojo derecho hinchado.