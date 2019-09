El Espacio de Cerpa

Si un día pensábamos de que lo cabalístico es más o menos con el famoso número trece, la semana dos de la NFL, le ha dejado, tanto a los seguidores de los Santos como de los Acereros, un verdadero desconsuelo y que, probablemente, ya solo piensen en el 2020 porque es evidente de que Nueva Orleáns sin Drew Brees y la escuadra de Pittsburgh sin el “Big Ben”, se mantendrán como comparsas y no lleguen a Miami en febrero del año próximo aunque a los aficionados del equipo de Louisiana, les han hecho creer de que no hay que asustarse porque esta organización está diseñada para salir de socavones donde uno de ellos, es la ausencia del futuro miembro del salón de la fama.

El pasador del equipo de Sean Payton estará fuera por seis semanas según ese era el pronóstico mientras que Roethlisberger, ya solo verá el resto de la temporada en la comodidad de su casa y eso no sería todo ya que también, Andrew Luck, no quiso pensar más en los golpes y todavía para acabarla de amolar, a Eli Manning aunque no está en el hule, ya perderá la titularidad y lo que le sucedió a Nick Foles en la primera semana, se ve que este 2019, será el año en que el maligno se hizo despiadado del tiempo para estos mortales bueno sin pensar en Brady y como era de esperar, las lesiones graves en la posición más importante, causaron estragos en la liga.

Pero esto tiene que continuar hoy jueves 19 en el comienzo de la semana tres con la visita de los Titanes a Jacksonville para enfrentarse a los Jaguares en un partido de la misma división y en donde parece indicar que, el equipo de Doug Marrone, seguirá sin ganar y aunado a eso, pues seguirán siendo una de las cuatro escuadras sin llegar al partido grande y eso que esta edición LIV, será en su mismo estado y hasta se habrían aventado el viaje por carretera.

Sin duda que, el mejor partido de esta semana, será la visita de los Cuervos a Kansas City donde la escuadra de Baltimore, ha hecho valer la salida de Joe Flacco a Denver que por cierto, nuestros respetos para el entrenador en jefe de los Broncos Vic Fangio ya que, estando a un punto extra empatar el partido en contra de los Osos, se la jugó poniendo en riesgo el encuentro pero eso da a demostrar de que el miedo, se lo pasan por el arco del triunfo porque te da a entender, que confía en su ofensiva ciegamente y aunque Chicago les bajó el encuentro, el final de alarido que tuvimos, valió el boleto.

Durante estas dos semanas transcurridas, llama la atención el récord de puntos de los Patriotas ya que han superado a sus oponentes, 76-3 y en el cual, en el último juego que tuvieron en contra de Miami, el protagonista de la segunda edición de la película “ESO” o “IT como lo quieran llamar Antonio Brown, hizo su debut con los campeones terminando con cuatro atrapadas y la primera recepción de anotación de su carrera en un pase no lanzado por Roethlisberger pero a pesar del resultado, hay que reconocer que esta no fue, una actuación autoritaria de Nueva Inglaterra en el control contra una escuadra deplorable como son los Delfines que hasta mis Gatos Negros del Tec. de la Laguna, les dan pelea porque se ha visto que, la unidad más talentosa del equipo de Belichick, es su defensa y que seguirán con ese patrón ahora que reciban a los pobres Jets desolados por lesiones