Intenta entrevistar a hombre muerto, pero ‘no está disponible’

Sara Welch, reportera del canal KTLA de Los Ángeles, se ha convertido en motivo de burlas debido a un segmento en vivo en el que ‘intentó comunicarse con un hombre muerto’.

La reportera habla sobre un sujeto que falleció durante una persecución policial, pero luego dice que "no se encontraba disponible para hacer comentarios", palabras que la han hecho viral en redes sociales.

Tras esto Sara respondió en Twitter respecto al error y aclaró que al momento no se dio cuenta de lo que dijo en el contexto en que lo dijo: "Hola... ughhh, dejé fuera la palabra 'familia'... ni siquiera me di cuenta y luego continué con que no estaban disponibles... ughhhh, ninguna buena excusa, no lo supe hasta después…", escribió ella.

