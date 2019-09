Se resuelve el misterio de Goofy ¿Es un perro o una vaca?

que apareció por primera vez el 25 de mayo 1932, se ha convertido en una de las caricaturas más queridas por el público junto cony compañía, sin embargo, varios aún desconocen qué tipo de animal antropomórfico es éste.

A lo largo de los años se ha dicho que es una vaca por su relación amorosa con 'Clarabelle' o un perro, sin embargo, esto último suena algo extraño siendo que 'Pluto', personaje del mismo universo, sí es tratado como tal por su amigo y dueño Mickey.

Hello, I have a doubt that torments me...

Bearing in mind that mickey is goofy's friend, and mickey has a dog as his pet. What animal is goofy? pic.twitter.com/hdYw2vU10O