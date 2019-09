Investigarán cerco a Hidalgo, Tamaulipas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a investigar la situación en Hidalgo, Tamaulipas, ello luego de que en su conferencia de prensa mañanera recibió una denuncia en la "Columna Armada Pedro José Méndez" mantiene sitiado ese municipio y les impide a los habitantes salir a comprar alimentos.

"He estado en Hidalgo varias veces y no tuve ninguna petición y ninguna demanda sobre lo que dices, no dudo de tu dicho, no tenía yo información sobre esto.

"Escucho a todos (…) Fuimos al hospital de San Carlos, no hubo nadie que me planteara este tema, a lo mejor por miedo y amenazas. Vamos a investigar y si hace falta el apoyo lo vamos a enviar", refirió López Obrador.

El Presidente aseguró que en Hidalgo, como en otros municipios y entidades, lo que evidentemente hay son confrontaciones políticas, por eso se cuestiona a alcaldes, legisladores y gobernadores.

El pasado 7 de septiembre, el mandatario López Obrador realizó una gira de trabajo a Hidalgo, Tamaulipas, donde integrantes del grupo de autodefensas denominado "Columna Cívica General Pedro José Méndez" desplegaron mantas en esta localidad para darle la bienvenida al Presidente.

Ese grupo de autodefensas se reunió el pasado 1 de agosto con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta en esta localidad, hecho que fue reprendido por el mismo presidente López Obrador.