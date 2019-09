Viral: Alguien usó un taco como separador de libros

"¿No tienes un separador de libros? Intenta usar un taco", escribió Amanda Mae en su publicación, aclarando que la imagen no fue montada, sino que así encontraron un libro que dejaron en el depósito de la biblioteca días atrás.

En la imagen se observa la tortilla aplastada y el relleno alrededor, pegado a las páginas, así como la grasa marcando el contorno alrededor de la comida.

La mujer que compartió la imagen, bibliotecaria de Indiana, le dijo a Inside Edition que se trataba de uno de los ejemplares donados, así que luego de tomar la fotografía, el libro tuvo que ir a la basura.

A raíz de esto, otras compañías de comida han aprovechado para reírse de la ocasión y compartir a forma de broma la forma como sus propios productos podrían ser usados de manera similar.

Don’t have a bookmark? Try using a taco. (Actual photo of an actual book found in the book drop at my library in Indiana a few years back) pic.twitter.com/yU9jrKoFkF