Fotografían en África una cebra con puntos en lugar de rayas

En sus patas y su pecho tiene rayas como usualmente se ve en estos animales, pero en el resto de su cuerpo sus manchas son punteadas, como se observa en las imágenes compartidas en redes sociales.

Fue Antony Tira, guía turístico y fotógrafo del campamento Matira Bush, quien vio y fotografió el espécimen cerca del río Mara.

Su condición es un trastorno de melanina, opuesto al albinismo, que es causado por exceso de pigmentación oscura. Las rayas no se desarrollan y en cambio aparecen manchas en el cuerpo.

