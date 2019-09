'Anomalías, por error en base de datos'

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a su Órgano Interno de Control (OIC) que no desaparecieron 320 vehículos en la base de datos del organismo, sino que hay errores de captura, varias bases de datos, unidades, como bicicletas, lanchas, remolques o casetas, que no son propiamente vehículos, y autos que están en proceso de baja.

Así explicaron las áreas del instituto las observaciones hechas por el OIC en su informe previo de gestión 2019, según las cuales 320 vehículos no fueron hallados en el Sistema de Administración del Instituto (Siga).

En entrevista el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, esgrimió que el documento del órgano de control es preliminar y que las observaciones están en proceso de solventación. Indicó que, en el rubro de los autos, el plazo para responder venció el viernes y que se enviaron las aclaraciones al OIC.

El OIC informó que las auditorías "tienen un carácter preliminar, de ninguna manera significan una irregularidad manifiesta o comprobada y mucho menos responsabilidad de algún servidor público", señaló el funcionario del INE.

"El 9 de julio nos hizo llegar sus comentarios y, al vencer el plazo el viernes, se aseguró que 180 vehículos sí están en el Siga, aunque el OIC reportó que no. [De los automóviles], 57 no son propiamente vehículos, hay tres bicicletas, cuatro casas prefabricadas, ocho casetas de cerrado tipo camper, 16 casetas de fibra de vidrio, seis casetas de pick up, dos lanchas y un remolque no son vehículos como tales", expuso Jacobo Molina.