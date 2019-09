Prioridades no esperan: MARS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís indicó que si Coahuila no es beneficiado en el presupuesto 2020, se levantará la voz. Por ahora esperará a que legisladores federales aprueben el paquete económico, pero adelantó que las prioridades de los estados no pueden esperar.

"Sí es verdad que el panorama no es alentador, pero los gobernadores no podemos iniciar una desbandada dentro de lo que son los acuerdos en el país, y que por muchos años han marcado el paso de las instituciones. Sí se pueden tomar decisiones, pero no hay que ser catastróficos", comentó el mandatario estatal.

Riquelme Solís dijo que se busca obtener 400 millones de pesos para el fondo metropolitano, e indicó que han tenido reuniones con las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Rural y la Comisión Nacional del Agua para exponer las principales necesidades que tiene el estado.

El gobernador coahuilense confía en que en las discusiones del presupuesto se permita a los estados "meter mano", con el objetivo de que sean escuchadas las entidades, algo que seguro logrará mejores decisiones.

"Entendemos que puede ser un presupuesto austero, adecuado a las circunstancias que vive el país, pero lo que no se comprende es que las prioridades del estado o las prioridades de la entidad federativa y los municipios no vayan dentro del próximo presupuesto", explicó.

Tras la presentación del Paquete Fiscal el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, varios gobernadores se han pronunciado en contra. Ante la falta de incremento en el presupuesto planteado, mandatarios de extracción panista han llamado a formar un frente común para retirarse del Pacto de Coordinación Fiscal, que tiene el objetivo de coordinar la repartición de recursos.

A este llamado se han sumado José Rosas Aispuro, de Durango, Javier Corral, de Chihuahua, Javier García Cabeza de Vaca y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato.

Para Riquelme esta es una postura extrema. "Yo me esperaría a la aprobación del paquete fiscal. La relación con los estados está muy endeble, no se ve en el panorama nada bueno, pero no habría que llegar a los extremos; es mejor ser prudente y buscar abonar".

Agregó: "México es un país de instituciones, federalista, yo creo que debemos tener calma dentro de las decisiones que tome el Gobierno federal. Sí, no estamos de acuerdo, probablemente vamos a tomar acciones, pero no hay que ser tan catastróficos", puntualizó.

Riquelme Solís indicó que las opiniones que puede abonar cualquier mandatario deben ser para unificar el país.

Coahuila es uno de los estados que ha logrado un diálogo permanente y positivo con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que con la mayor parte de su gabinete.