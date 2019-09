Nervioso y alterado, presunto homicida de Lesvy

"No puedo con ello, no sabes ni cómo me siento", expresó Jorge Luis González, acusado del asesinato de Lesvy Berlín Rivera, en uno de los cuatro audios revelados en la audiencia del juicio oral que se le sigue.

Jorge Luis escuchaba atento su propia voz, que fue grabada el mismo día en que su novia, la joven de 22 años, fue encontrada ahorcada en una cabina telefónica de Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017. En la Sala 1 del Tribunal Superior de Justicia del Reclusorio Preventivo Oriente, en donde 11 testigos fueron llamados a declarar, Marielena "N", quien fue su casera, declaró que esas declaraciones fueron grabadas por su nieto cuando Jorge Luis habló a través de la cuenta de Facebook de Lesvy con Laura "N" y otra persona. "No, no puedo, neta no puedo", se escucha en la grabación.