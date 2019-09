Recuperan la faceta periodística de Benedetti

Mario Benedetti escribió gran número de artículos periodísticos a lo largo de su vida, una faceta que la Agencia Efe se propone recuperar con la distribución, a partir de ayer martes, de un artículo mensual del escritor uruguayo hasta septiembre de 2020, en que se cumplirá el centenario de su nacimiento, gracias a una cesión de la Fundación Benedetti.

Su faceta como periodista, menos conocida que la de poeta o narrador, tanto de novela como de relato breve, supone un punto elevado de su sentido de "responsabilidad" hacia el lector, como explicaba Hortensia Campanella, presidenta de la Fundación.

El primero de los artículos de Mario Benedetti (1920-2009) seleccionados es "La soledad comunicante", que fue publicado por el semanario uruguayo Brecha el 23 de octubre de 1987. La distribución de los siguientes se hará el segundo sábado de cada mes.

Aquí se publica sólo una parte del primer texto perioidistico elegido, mismo que da pie a la publicación de los demás artículos del escritor uruguayo.

"La soledad comunicante" Mario Benedetti escribió hace unos años, al responder a una encuesta que preguntaba: "¿Por qué escribe? (Liberation, París, mayo 1985) Lawrence Durrell se limitó a burlarse: "A pregunta idiota, respuesta idiota: escribo para vigilarme". No sé si la pregunta era idiota o sagaz, pero lo cierto es que respondimos a ella 400 escritores de 80 países en 28 lenguas.

La interrogante era también una doble tentación: desarrollar la respuesta en profundidad, o responder con una frase ingeniosa, o que pretendiera serlo. Por supuesto, hubo quienes se inclinaron por esta opción, por ejemplo José Donoso ("escribo para saber por qué escribo"), Enrique Lihn ("escribo porque escribo"), Alvaro Mutis ("escribo por asco, de mí mismo y del mundo"), García Márquez ("para que mis amigos me quieran más", que casi se repite en la respuesta de Bryce Echenique: "escribo para que me quieran más"), Juan Goytisolo ("si lo supiera, no escribiría"), Philippe Soupault ("porque me divierte"), Leonardo Sciascia ("porque me gusta"), Françoise Sagan ("porque adoro eso").

Otros respondieron con más realismo y tal vez con lacónica sinceridad: Mary Mc Carthy ("porque sé cómo hacerlo"), Carlos Fuentes ("porque es una de las raras cosas que sé hacer"), Günter Grass ("porque no puedo hacer otra cosa"), Graham Greene y también Fred Uhlmann ("por necesidad"), Danilo Kis ("por sobrevivir"), Samuel Beckett ("porque sólo sirvo para eso").