'Planta' UJED a docentes de FAZ

Rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango "planta" a docentes de la Facultad de Agricultura y Zootecnia con respuesta de pliego petitorio, por lo que las instalaciones de la dirección siguen "tomadas", como medida de presión para exigir la salida de su titular, Cirilo Vázquez.

En la reunión sostenida el pasado jueves, Santiago Zúñiga, secretario de Organización del SPAUJED, dijo que tras el diálogo con el rector no se llegó a ninguna solución, sólo les dijo que evaluarían la situación y el martes (ayer) recibirían respuesta.

"No llegaron, el día domingo me contactó el secretario general de la UJED, Julio Gerardo Lozoya, diciéndome que el lunes a primera hora pasaba el lugar y la fecha de dónde iba a ser la reunión para escuchar sus propuestas de solución (...) no me habló, yo le mandé un WhatsApp y nos respondió que no había, que nos contactaba hoy (ayer), pero tampoco ha habido ninguna respuesta", dijo el profesor Luis Barrera.

Recordó que el rector también se comprometió a continuar con la mesa de trabajo el día de ayer.

Las y los docentes traducen el silencio de las autoridades como un respaldo al director de FAZ, pese a que el titular de la máxima casa de estudios del Estado, Rubén Solís, se comprometió a ser imparcial, tal y como él lo había demandado al Estado con respecto a la autonomía universitaria, antes de que fuera rector.

"Estamos viendo una total falta de seriedad a los compromisos, estamos viendo que están totalmente apoyando al director (Cirilo Vázquez)".

Como parte de las medidas de presión harán públicos documentos sobre presuntos actos de corrupción y nepotismo por parte de autoridades de la UJED.

La documentación, dijo, ya está en manos de las autoridades, sin embargo al ver el desinterés los harán públicos.

Cabe mencionar que son 30 decentes de FAZ los que piden la remoción de Miguel Ángel Gallegos, de la División de Estudios de Posgrado; José Othon Huerta, secretario general académico y de Judith Puentes, de la jefatura de Zootecnia.

Sin respuesta