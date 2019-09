Minuta sobre revocación de mandato, a más tardar en octubre: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló que a más tardar los primeros días de octubre, habrán de resolver la minuta sobre revocación de mandato.

En conferencia, Monreal Ávila afirmó que aun cuando no lleguen a alcanzar el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, la discusión se hará, ya que tienen casi un año con la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

"Quizás no estén de acuerdo (la oposición) pero lo vamos a sacar, y en todo caso respetaré el voto. Si logramos el acuerdo me acompañarán, pero si no se logra el acuerdo, lo rechazarán y quizá no logre la mayoría calificada, pero tenemos la obligación de hacerlo porque ya tiene casi un año la revocación aquí con nosotros y queremos de una vez votarlo sin que se garantice la votación", expresó.

Por ello es que en estos días, dijo, iniciarán las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda la discusión de la minuta de revocación de mandato y consulta popular.

"Podríamos sacarla en 10 días, sin saber si será o no aprobada", asentó.

El líder parlamentario de Morena abundó que tratarán de acordar con la oposición la fecha en que se lleve a cabo la revocación que puede ser cuatro meses después de la elección de julio, como ellos lo proponen, o una vez que se cumplen los tres años de mandato, que es en diciembre.

"Y la otra que ellos (oposición) quieren, es que no la solicite el Ejecutivo ni el Legislativo, sino que sean colectivos o ciudadanos, reuniendo un porcentaje del padrón electoral", mencionó el morenista.