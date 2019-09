VIRAL: Se quejaba del excremento de palomas y el 'karma' le llega

Mientras platicaba con la entrevistadora sobre la 'plaga' de palomas que tienen, una de ellas hizo sus necesidades sobre él.

El político rápidamente notó la sustancia en su cabellera y rió junto a la periodista.

Según sus declaraciones, locales apodaron al lugar como la 'estación de las cacas de paloma'.

Luego de compartirse en redes, el momento se hizo viral.

OH CRAP!



Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep's years-long quest to fix bird issue at @cta #irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19