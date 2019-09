Preocupa Ley de Amnistía a PAN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que su partido en el Congreso revisará con mucho cuidado la iniciativa de Ley de Amnistía, ya que podría estar en riesgo la seguridad de los mexicanos.

Señaló que se corre el riesgo de que con ésta se incrementen los asaltos y la violencia, pues podría dejar en libertad a quienes comenten delitos comunes.

"Podría darse un mal mensaje, por ejemplo: si robas poco no hay delito y puedes seguir en la calle, si el delito es menor no se va a perseguir ni sancionar. Nuestra pregunta es ¿qué pasará?, sí habrá un proceso de readaptación. Nos preocupa que se tome esta medida cuando los índices delictivos están más elevados que nunca, se nos hace precipitada y que puede ser un riesgo para la sociedad", indicó.

Al preguntarle si estarían de acuerdo en que se les dé su libertad a las mujeres recluidas por aborto a través de la ley de amnistía, Cortés Mendoza sostuvo que el PAN está a favor de la vida, pero en contra de que se criminalice a quienes haya realizado este acto, por lo que no tendrían inconveniente.

"Nosotros estamos a favor de la vida, pero en contra de la penalización. Lo que a nosotros nos ocupa, es que se ponga en riesgo a los mexicanos y se incrementen los índices delictivos, nosotros lo que pedimos es que sea una medida bien analizada, y que no nos vaya a salir más costosa", asentó.

En entrevista tras inaugurar el foro “Entradas y Salidas del populismo”, en la sede nacional del partido, el líder del blanquiazul insistió en que su preocupación sea simplemente una medida populista, y que no resuelva un problema de readaptación, y que además vaya incrementar la violencia en México.

Sobre el aniversario del partido, afirmó que todos los panistas están caminando en el mismo sentido, ya que entienden que solo juntos pueden estar a la altura de las circunstancias del populismo y clientelismo exarcerbado, y así enfrentar juntos las decisiones del gobierno morenista.

"El problema del PAN es que dejó de estar cerca de la sociedad, no fue que no haya tenido buenos gobiernos a nivel federal, sino que no supo comunicar y la gente esperaba más cambios, mayor transformación y estar cerca de la gente", añadió.