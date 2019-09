'No hay concesiones graciosas', defiende AMLO leyes secundarias de reforma educativa

En la leyes secundarias a la reforma educativa no hay "concesiones graciosas" para los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han defendido las escuelas normales del país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además se buscará que las evaluaciones docentes sean voluntarias y que las plazas se entreguen directamente a los egresados de escuelas normales, aseguró durante su conferencia de prensa matutina. Esperó que se terminen de aprobar las leyes secundarias puesto que, aseguró, "está bien el proyecto".

"No es una concesión graciosa, es una lucha de los maestros de tiempo atrás el que se respeten las normales. Había una política de desaparecer las normales, con la excusa de que se formaban subversivos, rebeldes, rojillos y esas manifestaciones. Se luchó porque se mantuvieran esa escuelas", dijo.

Aseguró que se van a fortalecer para la formación de los maestros y que de esa forma, "no tendríamos que contratar a otro tipo de profesionales, siempre ha sido así", y confió en que los profesores actuarán de manera responsable y se someterán por propia voluntad a evaluaciones de manera que este proceso, "sea voluntario, no una medida coercitiva para eliminar de sus plazas a los maestros y que surja de ellos y estoy seguro que van a actuar con mucha responsabilidad".

El mandatario también se refirió a las protestas que para mañana miércoles ya anunció la sección 22 de la CNTE, que hará nuevos bloqueos a la Cámara de Diputados en el marco de la discusión de las leyes secundarias a la reforma educativa de 2019.

Dijo que habrá diálogo y no confrontación, y esperó que sea la propia opinión pública la que regule la actuación de la CNTE, puesto que hay veces en que no se presentan pruebas o se exagera.

"Cuando se exagera, cuando no hay razón, cuando no se argumenta la misma gente, el mismo pueblo corrige. Todos tenemos que auto limitarnos, no pasarnos. Eso da efecto. Sí cualquier acción se responde con uso de la fuerza insultos o agresiones, nos empantanamos, la autoridad no debe engancharse sino actuar con prudencia. Hay cosas dónde debe prevalecer el sentido común, el buen juicio".