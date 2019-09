Conacyt cesa a otro director de un CPI

Por segunda ocasión, en la administración de María Elena Álvarez Buylla, un director de un Centro Público de Investigación (CPIs) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se ve forzado a "renunciar", por presuntas denuncias consignadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Aunque los acusados aseguran que en ningún momento recibieron una notificación formal sobre las imputaciones.

El pasado viernes, el entonces director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (Inaoe), Leopoldo Altamirano, anunció en Twitter que, a petición de Álvarez-Buylla, presentó su renuncia, lo que causó controversia en redes sociales.

Momento después, por la misma vía, la directora del Conacyt lo negó: "No le pedí su renuncia. Le informé de las denuncias en su contra en la SFP y le pedí que si tenían sustento se retirara del cargo. Su renuncia parece confirmar la veracidad de las denuncias", escribió.

Según Conacyt, Leopoldo Altamirano "tiene fincadas cinco denuncias en la SFP, que van desde acoso laboral hasta la asignación de recursos públicos a empresas y personas sin los controles requeridos".

Altamirano dijo que respeta la decisión del Conacyt y afirmó que no tiene ninguna notificación por escrito de ninguna denuncia: "En caso de que llegará estoy dispuesto a colaborar, a probar que no hice ninguna cosa indebida; además de brindar mi cooperación con las autoridades correspondientes para esclarecerlo", explicó.

El investigador comentó que su salida fue abrupta y que ese mismo viernes sostuvo una reunión con la directora del Conacyt, en la sede central del Consejo, donde abordaron el presupuesto que van a designar a Inaoe para 2020, con un aumento de 12 millones de pesos en comparación con el año anterior. Al finalizar el encuentro, Álvarez-Buylla le pidió acudir a su oficina y fue ahí donde le informó de las supuestas denuncias.

"Me señaló que veía oportuno que presentara mi renuncia en bien de la institución. Le dije que no había problema, que ella era mi superior; acaté las instrucciones", indicó Altamirano. Y agregó que le solicitó a la directora retrasar un par de semanas la dimisión para "dejar todo ordenado, pero me pidió checarlo con jurídico. Esta instancia se negó y sin ningún problema firmé mi salida".