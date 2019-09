Nuestro Recomendado

El contrabajo es un instrumento olvidado en la historia de la escritura y la composición, dijo la contrabajista y compositora Jöelle Léandre.

La artista, que goza de un prestigio internacional tras una exitosa carrera en el jazz y la improvisación, regresó a México después de 13 años para tocar un repertorio de cuatro piezas que cuestionan los cánones musicales que conocemos; “¿quién decide qué sonidos pueden ser música? –preguntó a la audiencia– ¡es la política!”, aseveró.

Durante el concierto, del pasado 12 de septiembre que duró alrededor de una hora y media, la francesa ejecutó un par de improvisaciones que definió como “música compuesta escrita y música oral”, intercalando locuciones espontáneas, constantes vocalizaciones y gestos hiperbólicos.

Además, escenificó el teatro del absurdo de la vanguardia dadaísta con Cat studies, una obra que ella explica como “música narrativa que nace de las situaciones de la vida más cotidianas”, pronunciando palabras en desorden a la par de efectuar una improvisación con el instrumento.

El compositor John Cage colaboró muy de cerca con ella en la década de los 70 y 80, por lo que la artista le rindió homenaje interpretando The wonderful widow of eighteen springs, compuesta en 1942 por el estadunidense.

Léandre ha recorrido el mundo durante los últimos 40 años, ganando becas y premios como el otorgado por la Creative Associate of the Arts de Buffalo, en Estados Unidos; el Villa Medici, en Roma; la Villa Kujoyama, en Kioto. Asimismo, la contrabajista posee el título de Chevalier d l’Ordre National du Mérite y acaba de ser nombrada Chevalier des Arts et des Lettres.

Sin embargo, su interés por el contrabajo nace durante su infancia y a lo largo de su vida “logrando convertirlo en un instrumento para solista”-refiere-, explotando la belleza que emana de sus sonidos graves y rompiendo con las reglas que aprendió durante su estancia en las academias.

Jöelle Léandre extenderá su estancia en México impartiendo un taller de improvisación libre del 17 al 20 de septiembre, así como un concierto en conjunto con la pianista Myra Melford y el clarinetista Ben Goldberg el próximo 21 de septiembre en el Foro Arreola.

