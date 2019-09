Para Empezar

“Quisiera ver a este Santos de Almada con un equipo que sea un buen parámetro para ver para qué estamos”. Me ponía este texto en un tuit un aficionado Guerrero al que no le llenaba el gran inicio de su equipo en este ya avanzado Apertura 2019. Pues los parámetros que pidió este aficionado y muchos más ya llegaron. Rayados decepcionó pero Santos los avasalló de inicio, de ahí han venido dos excelentes pruebas puestas por el Grupo Pachuca: León y los Tuzos, vaya partidos y los de Almada no sucumbieron, dos puntos de seis posibles pero que dan mucho para el análisis, sobre todo del DT Uruguayo.

En estos dos últimos encuentros vemos que a Almada le gusta hacer pero no que le hagan, se siente muy cómodo yendo por el rival pero si el rival le adelanta líneas y más bien es él quien va por Almada el Santos sufre. Es en estos dos partidos donde hemos visto que el entrenador uruguayo tiene varias barajas, contra León las jugó bien, yo no entendí que haya metido a Valdés cuando la fiera más atacaba pero me calló la boca, Santos en lugar de recular preocupó a Ambriz quien decidió mejor dejar de atacar con hasta 7 unidades y pensarla dos veces, esa tarde en León, Santos equilibró el encuentro y hasta lo pudo ganar.

Contra Pachuca, Almada cumplió su palabra de nunca dejar de ir a buscar los partidos pero ayer casi lo pierde, no hay muchas respuestas en la banca guerrera, no es por terco y escribir cada domingo lo mismo pero pídanle a quien le recen que no haya lesiones graves de titulares claves, sinceramente no hay con quien sustituirlos, esa es la realidad. Hoy el ajuste de Valdés no bastó porque Brian Lozano jamás carburó, se intentó con Garnica pero el joven está a años luz de lo que algún día se vislumbró de él en Atlas, en fin, hay que ser claros, esta vez Pachuca tuvo las chances para ganar el partido aunque no hay que quitarle el mérito a Santos de siempre ir a buscar.

Santos sigue arriba con puntaje de líder, con el máximo goleador de la contienda y con buenas sensaciones, sin embargo, los parámetros ya llegaron, ya la gente que estudia el futbol y los futuros rivales saben qué le duele a los laguneros, se viene lo mejor y lo más importante, ¿se viene la graduación del Profe Almada como DT en México? Vamos a ver.