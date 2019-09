'Grita' la violencia en ciudades de Michoacán

En un hecho sin precedentes en Michoacán, en dos de sus municipios no se celebró el Grito de Independencia y este lunes tampoco habrá desfile cívico.

En ambos municipios se enmudecieron las campanas, la arenga de los alcaldes y el ¡Viva México!; la que gritó fue la violencia que azota esa zona de la Tierra Caliente.

Como nunca se había visto un 15 de septiembre, las calles estaban vacías; los comercios, en su mayoría, cerrados y los que abrieron sus puertas, desolados.

Así estaban las plazas públicas de Tepalcatepec y Buenavista, municipios en los que la ciudadanía prefirió no tener fiestas patrias, a ser víctimas de un ataque criminal.

Tepalcatepec es amenazado por el Cartel Jalisco Nueva Generación y en Buenavista no paran los asesinatos producto de la guerra entre grupos rivales del narco.

Gilberto Bravo Zepeda, un señor de avanzada edad, lee su libro y solo lo distrae el saludo de los pocos habitantes que caminan alrededor de la plaza principal de Tepalcatepec.

El hombre de cabello cano, afirma que la suspensión de fiestas patrias fue una determinación acertada, ya que primero está la seguridad de los ciudadanos.

Don Gilberto se dice resignado ante esa decisión del Consejo de Seguridad y el Cabildo de este municipio, ubicado a 250 kilómetros de la capital michoacana.

"Ya está uno acostumbrado a esa fiesta, a hacer el reinado y el desfile; [el Grito de] la independencia y todo, pero no se puede hacer; qué le hacemos", lamenta.

A unos cuantos metros se ubica la presidencia municipal, donde las puertas fueron cerradas. No habrá arenga. Para el alcalde Felipe Martínez Pérez no hay nada que celebrar. El asedio criminal tiene aterrorizada a la ciudadanía.

Observa con nostalgia los atavíos tricolores que colocó su administración "para que no pasaran desapercibidas las festividades patrias".

Explicó que cada 15 y 16 de septiembre, hay en el pueblo mucha afluencia y alegría, "pero hoy vemos las calles solas por temor al incidente que se pueda presentar. Entonces, la gente no viene, no circula como normalmente estamos acostumbrados", dijo.

Señala las cafeterías vacías. También están solos los lugares donde regularmente se juntan jóvenes y las familias.

Recordó que después del ataque del pasado 30 de agosto, hubo otros más que finalmente los llevaron a suspender las celebraciones del aniversario de la Independencia.

Lamentó que el 11 de septiembre, tuvieron un nuevo atentado en la comunidad de Terrenatillo de la Tenencia Loma Blanca.

Enfatizó que a pesar de la presencia de militares, Guardia Nacional y Policía Michoacán, ciudadanos y autoridades se mantuvieron en la decisión de suspender las fiestas.

"Tenemos la Guardia Nacional, los militares y la Policía Michoacán. Pero ellos vienen en la mañana y se van entre (las) 17:00 y 18:00 horas", precisó el alcalde.

"No tenemos nada que celebrar; tenemos temor a un nuevo ataque; que alguien se meta con una granada y cometa un acto violento", reiteró.

A 35 kilómetros de Tepalcatepec, sobre la carretera que conduce a Apatzingán, las cosas no son diferentes. En Buenavista tampoco hubo Grito de Independencia.

Ofelia Álvarez, habitante de ese municipio localizado a 215 kilómetros de la capital del estado, expone su sentimiento de tristeza porque no habrá fiestas patrias.

"Uno está ilusionado cada año de estar un rato con su familia. Es el primer año que no nos va a pasar eso. No sabría decirle qué es lo que uno siente pero no se siente bien".

La trabajadora de los baños públicos, dice que la mayoría está de acuerdo con la decisión de las autoridades. Tiene temor de que se repita un atentado como el de 2008, en Morelia, que dejó oficialmente siete muertos y 134 lesionados.

En esos municipios, hay que recordar, surgieron los primeros grupos de autodefensas del estado y del país, el 24 de febrero de 2013, con el mismo propósito: sacudirse el yugo del Cartel de Los Caballeros Templarios. Seis años después, nuevamente son asediados por el crimen organizado.