DICHOS DE SOR JUANA

NO IMPERA EN LAS DEIDADES

EL ESTRAGO DE LOS SIGLOS

El tiempo, se sabe bien, es el gran ultrajador, el gran depredador, el gran devorador de lo que producen la humanidad o la naturaleza. La vida de todo está al arbitrio del tiempo. Apenas, un poco, los dioses que a lo largo de los siglos ha creado la mente, escapan a la fricción desgastante y aniquilante del tiempo. Por eso el ser humano, puesto que no es una divinidad, debe recordar y considerar siempre los efectos devastadores del tiempo.

Puestos a pensar en algún adagio popular acerca de las cualidades catastróficas del tiempo pueden evocarse el de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy; el tiempo nada perdona; el tiempo es oro; el tiempo apremia; aunque salte alguno que, dicho con ánimo optimista, puede ser alentador y hacer creer que consuela diciendo que el tiempo todo lo borra; sin embargo, este último puede tener también una interpretación pesimista si lo dice alguien refiriéndose a traiciones -o para no ser tan severos, a fallas- de su memoria.

El adagio "no impera en las deidades / el estrago de los siglos", lo construye Sor Juana en un romance condimentado de gracia y jocosidad, en tanto lo escribe para el cumpleaños de la virreina. Por supuesto, el poema es laudatorio, así que el contexto total de los versos citados es de gracejo y no de cuitas. Es para divertir a la virreina, no para ponerla a reflexionar en la fugacidad de lo creado por la humanidad o por la naturaleza.

Pero el adagio de La Americana Fénix puede decirse y escucharse como advertencia o elogio, como amonestación o piropo, como prevención o galantería; este es el caso de su tañer en el poema. De cualquier modo, Sor Juana dice: "no impera en las deidades / el estrago de los siglos".