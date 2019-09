Ataques a libertad de expresión en el país alarman a SIP

Ante las alarmantes cifras de asesinatos de periodistas en México, que en lo que va de la presenta administración registra 14 homicidios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envío una misión a México para abordar el tema y expresar su preocupación al gobierno federal, legisladores y titulares de órganos autónomos.

La misión, encabezada por la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez Llorente, sostuvo reuniones con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado y con el senador Emilio Álvarez Icaza.

En el encuentro con la secretaria de Gobernación, a la que además de la misión de la SIP se unieron editores y representantes de medios de comunicación nacionales, la presidenta de la SIP consideró preocupante el número de periodistas asesinados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Palavicini de EL UNIVERSAL, Sánchez Cordero reconoció que son una preocupación para el gobierno federal los crímenes "inadmisibles" contra periodistas.

"Los 14 asesinatos no son desde el gobierno federal, son lamentables homicidios a periodistas [a manos] del crimen y no quiero suponerlo siquiera, de algún gobernador, pero desde luego desde la Presidencia y desde el gobierno de la República no hay tal", dijo.

Señaló que no se trata de un tema de represión desde la cúspide del poder hacia los periodistas ni de limitar la libertad de prensa, sino el tema es la violencia y represalias por parte de los criminales.

"Lo ha dicho el Presidente y lo repito aquí, no hemos podido bajar el índice de violencia en el país, y el crimen es el que se siente atacado porque se puedan llegar a ventilar algunas situaciones de sus organizaciones en la prensa, y ahí es donde toma represalias, como las asume contra cualquiera que se oponga a sus intereses", indicó.

Aseguró que en México, al año se cometen 33 millones de delitos, de los que no se denuncian ni 2%.

"La percepción de impunidad es devastadora, no se denuncian por temor o porque no se tienen confianza en las instancias de procuración de justicia, si eso es así, es doblemente lamentable el homicidio de periodistas", subrayó.

Expuso que el periodista ejerce lo más preciado: el derecho a la libertad de expresión y prensa, y el agravio es contra la misma sociedad.

La presidenta de la SIP mostró su preocupación por la situación de libertad de prensa en México, y principalmente por la violencia contra los periodistas.

"Nos preocupa mucho esa situación y la impunidad que hay en México con el asesinato de comunicadores, que también sucede en otros países… También nos preocupa lo que sucede a nivel local porque en las regiones hay desprotección y pareciera que en México, como en Colombia, las regiones apartadas son las que más han sufrido el ataque de grupos criminales contra periodistas", precisó.

Se informó que la Comisión de Libertad de Expresión, en coordinación con la Comisión de Impunidad de la SIP, que preside Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Director General de EL UNIVERSAL, trabajan con otros medios nacionales en la elaboración de indicadores sobre violencia contra periodistas y la creación de una unidad de reacción rápida para atender los casos de manera inmediata, a fin de desalentar la impunidad.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, detalló que en las reuniones se concibió que desde Gobernación se forme un grupo de trabajo para dar seguimiento a esos temas, y que se consolide una alianza de medios para establecer una ruta de trabajo contra la impunidad y sistematización de los casos de agravios, que se trabaje en los casos más emblemáticos, así como estimular mayor capacitación.

"Un eje inmediato es el mecanismo de protección de periodistas, que ha ameritado una recomendación muy amplia por parte del área de derechos humanos de Naciones Unidas, porque es fundamental para abordar la prevención contra crímenes contra periodistas, en las áreas de mayor riesgo, que se hace para proteger a los reporteros amenazados y que se hace para tener una perspectiva de género en el caso de periodistas mujeres", dijo.

Eduardo Quirós, presidente de La Estrella de Panamá, señaló que para la misión es relevante el sensibilizar y generar una cultura donde se resalte que el periodismo es importante para la democracia, el desarrollo de los países y para resolver el problema de desigualdad.

"Por ello, queremos que se genere conciencia en esa dirección. Vemos con mucha preocupación todo lo relacionado con la estigmatización del periodismo, los ataques verbales, que son un paso previo a la agresión física, y eso es importante evidenciarlo por medio de una campaña".

Martha Ramos, directora Editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó la importancia de que los periodistas puedan trabajar en un ambiente que permita desarrollar la profesión "clave para una democracia" en las mejores condiciones.

"Sin que nuestra vida corra riesgos, sin que nuestro soporte económico corra ningún riesgo. Las amenazas que vemos a nivel industria, a nivel profesión, a nivel inseguridad en la calle nos genera la necedad de estar aquí juntos e ir trabajando hacia allá", explicó.

Luciano Pascoe, de TV Azteca y director de ADN 40, dijo que la agresión contra uno de sus periodistas en la marcha contra los asesinatos contra mujeres, demostró la alianza de los medios y hubo una solidaridad condenando al agresor. No obstante, señaló que hay muchos reporteros que están silenciados en medios regionales donde hay una enorme violencia.

Rubén Acosta, directivo de Grupo Televisa, resaltó la necesidad de enfrentar las amenazas a la libertad de expresión y a los periodistas con una mayor de cohesión de los medios de comunicación. Dijo que existe una gran distancia entre unos medios y hace falta una gran solidaridad, pero al mismo tiempo hace falta una mayor apertura desde la autoridad.

Héctor Zamarrón, subdirector de Opinión de Grupo Milenio, celebró la presencia de la misión de la SIP a México, pues consideró que refuerza el trabajo, que en una alianza informal se ha dado entre medios y periodistas para buscar respuestas contra los agravios.

Este martes, la delegación de la SIP realizará en Veracruz reuniones con periodistas, editores y con el gobernador Cuitláhuac García.