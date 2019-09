'Defendimos la vida de las mujeres cuando muchos guardaron silencio'

Luego de que en días pasados usó las palabras "pirujas" y "nalguita" para referirse a las mujeres, José Manuel Mireles, subdelegado del ISSSTE en Michoacán, difundió un video acompañado de un audio en redes sociales en el que señaló que "defendimos la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres, cuando muchos guardaron un silencio cómplice".

"El problema detonó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer ahorita te la traigo, pero mientras, me bañas a tu niña porque esa si se va a quedar conmigo varios días, y no te la regresaban hasta que estaba embarazada".

"Ese fue el problema detonante en Tepalcatepec", se escucha decir al exfundador de las autodefensas en Michoacán en el video.