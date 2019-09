De sociales...

HOLA, HOLA… ¡Qué disfruten de este Puente Patrio! - El Club Sembradores de la Amistad y la Mesa Directiva que tan acertadamente presiden Jesús Martínez Morales y mi buena amiga, la guapa rubia Lourdes Benavides de Martínez, con gran éxito, llevaron a cabo una Fiesta Mexicana, el jueves 12 a las 13:30 hrs., en Plaza Peñoles del Museo Arocena. Se vio muy concurrida y los asistentes disfrutaron de bonito espectáculo a cargo del ballet folclórico Yohualli de Gómez Palacio, llevándose nutridos aplausos e hicieron la complacencia de todos los ahí presentes. Los invitados, degustaron ricos platillos de la autoría de Homero Arras… Gracias Lourdes por fortalecer y apoyar nuestras tradiciones, muy en especial en “Septiembre Mes de la Patria”.

- Con anticipación circularon coloridas invitaciones, entre familiares y amistades, donde fueron partícipes de la fiesta sorpresa, el pasado jueves 5, en el salón Fortana, en honor de Nancy Villarreal con motivo de festejarle sus 50 años. Nancy, estuvo muy contenta compartiendo con los ahí presentes la dicha de cumplir un año más de vida. Por supuesto, no podían faltar las tradicionales Mañanitas y el pastel. ¡Felicidades!

- Expreso mi profundo sentimiento de pesar a la familia Saracho Padilla, por la inmensa perdida del Doctor Rigoberto Saracho Villegas, en especial a su esposa Ma. Guadalupe Padilla Torres, a sus hijos Haidy, Rigoberto, Rodrigo y Erick, así como demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, les de fortaleza para soportar tan irreparable partida. Para él oración y descanse en paz.

-El día de mañana, le cortara una hoja más al calendario, Tere Rojas Gamboa de Castañeda, estoy segura que recibirá múltiples felicitaciones de su esposo Eduardo Castañeda Martínez; sus hijos Telle, Alejandra y Eduardo; así como de varios grupos de amigas a los que pertenece. Desde aquí, mi felicitación con los mejores deseos.

- El Festival Internacional de Piano Isauro Martínez, llevara a cabo su concierto, el miércoles 18 a las 20:30 hrs., con Jorge Federico Osorio, donde interpretara: Sonata No. 48 en Do Mayor, Joseph Haydn; Sonata S960 en Si bemol Mayor, Franz Schubert; Selección de Preludios, Claude Debussy y Alborada del gracioso, Maurice Ravel. Ya puede adquirir sus boletos en las oficinas del teatro. Informes 871-192-08-39 y 40, descuentos a estudiantes, maestros e INAPAM.

-Envío una felicitación sincera a mi querida amiga Nuria Farrús de Murra, quien fue reconocida por su gran trayectoria gastronómica, dentro del evento Players’ Restaurant’s Choice 2019 de la revista

Players. Les transcribo un poco sobre la entrevista… Desayunar, comer o cenar en uno de los restaurantes de Cimaco, Centro Comercial de todos los laguneros, es una de las tradiciones que han mantenido a los laguneros unidos a través de los años. En sus establecimientos se han contado historias, gestado momentos entrañables y se han dado pie a maravillosas conversaciones, siempre acompañados por un impecable servicio y excelente calidad en alimentos. Al frente del negocio restaurantero de la compañía, está Nuria Farrús de Murra, una mujer creativa, apasionada y feliz, que ha encontrado en estos restaurantes una posibilidad de desarrollarse y hacerse un nombre en el sector gastronómico de la Comarca Lagunera. En Grupo Players aplaudimos la entrega total de Nuria hacia sus establecimientos, iconos de una región amante del buen comer.

- Nuria, nos cuenta que comienza por azares del destino en el tema restaurantero, cuando su marido Eduardo Murra Marcos, al abrir Cimaco Cuatro Caminos, le solicita ayuda manejando el área de restaurantes, encomienda que significó una responsabilidad enorme para ella. Primero abrió sus puertas Gourmet Cimaco, un restaurante con estilo europeo, pionero en platillos de alta calidad y novedad en sus productos, le siguió la Terrazza, un establecimiento más grande y con un menú más divertido y ameno. Ha aprendido a través de su carrera de los mejores chefs del mundo, ha visitado los mejores restaurantes fuera y dentro de nuestro país, rápidamente notamos que Nuria es una mujer entregada, fuerte y decidida en su toma de decisiones, razones más que suficientes para llevar por buen barco cada uno de sus restaurantes. Se dice afortunada y agradecida con su esposo Eduardo, quien la ha alentado, siempre ha recibido todo el apoyo de él y le otorgó la confianza de desarrollarse en un área que, si bien le era desconocida, le ha otorgado satisfacciones enormes a través de los más de 20 años de carrera en el medio.

-Tal fue el éxito de los dos primeros restaurantes, que decidieron expandir sus horizontes y agregar más opciones de comida a todos los comensales, por lo que crearon La Patata y Deli Cimaco, el primero de estilo español y el segundo, enfocado en amas de casa con comida para llevar. Posteriormente abrieron El Agave, de alta cocina mexicana y replicaron el concepto de Gourmet en las tiendas Cimaco de Saltillo, Mazatlán y Monclova. Se ha convertido en una especialista de los restaurantes, retrata menús, se convierte en decoradora, toma cursos con los mejores del tema y se involucra en cada decisión. Multifacética e innovadora, Nuria se considera amante de la comida mexicana y por supuesto, sus restaurantes, a los cuales asiste frecuentemente. A ella y su esposo no es raro encontrarlos los sábados en Gourmet o comiendo los domingos en la Terrazza. Finalmente, esta exitosa historia se redondea con la reciente apertura de Victoria’s Pastisseria, un lugar en el que encuentras el más rico de los panes y los mejores pasteles para una ocasión especial. Nuria aprovecha este espacio para agradecer la confianza de su esposo, la actitud de los colaboradores y la pasión de su familia, ingredientes que no pueden faltar para hacer de estos negocios una exquisita delicia y experiencia gastronómica sin igual.

- Pilares de sus éxitos. Tenacidad: Nunca darse por vencido a la primera, si un día no salió un platillo se tiene que seguir intentando; preguntar, buscar e investigar hasta lograrlo. Perseverancia: No hay mejor ejemplo de este pilar que Cimaco, una empresa que ha vivido todo a través de 89 años de vida. No todas las etapas de esta empresa fueron fáciles. Pasión: Hay que apasionarse por su trabajo todos los días, esto te llevará a ser creativo y más productivo en la actividad que realizas. Innovación: Constantemente hay que encontrarle la razón a cada acción, aprender de los mejores y saber aplicarlo. Yo en lo personal, soy totalmente CIMAQUERA y en el tema de los restaurantes, asidua fiel de La Patata y el Agave, de la pastelería Victoria’s me encanta todo: el panqué de naranja, el bolillo, el pan de ajo, etc., etc., la verdad, yo podría ser un feliz gorgojo, pues me encanta el harina. Mi admiración para Nuri y Eduardo. ¡¡¡Enhorabuena!!!

-La Universidad Autónoma de La Laguna y su Rector, maestro Omar Lozano Cantú, ya están ultimando detalles para el próximo jueves 3 de octubre llevar a cabo la presentación del libro “El Sueco que se fue con Pancho Villa” autoría del Dr. Adolfo Arrioja Vizcaíno, quien hará viaje especial para platicarnos sobre este ejemplar. Esta cordialmente invitado, para más información puede comunicarse al teléfono 871-729-01-09.

- En el marco de los festejos del Día Mundial del Turismo, se llevó a cabo la presentación de los vídeos promocionales de gastronomía y ecoturismo que se suman a la gama de videos de atractivos con los que cuenta Durango, donde el extraordinario pianista duranguense Jorge Viladoms es el protagonista, así lo dio a conocer Eleazar Gamboa de la Parra, Secretario de Turismo en el estado. Indicó que Durango se promociona como destino cultural, de congresos y convenciones, de bodas, aventuras y turismo médico, además como la tierra del cine, por sus bellos paisajes y los colores del cielo que lo hace único y el lugar idóneo para la filmación de películas. Cabe destacar que Jorge Viladoms además de poner en alto el nombre de Durango, es embajador ante el mundo de nuestra entidad, lo que viene a impulsar aún más la tierra del cine. ¡¡¡Congratulaciones!!!

-Como siempre excelente concierto que ofreció el día de ayer en el Teatro Nazas, la Camerata de Coahuila, bajo la dirección del maestro Benjamín Juárez Echenique y la participación del contrabajista Gabriel Robles, Una de las obras que la Camerata de Coahuila preparo para este día fue Sinfonía No. 3 Escocesa, considerada el mejor trabajo de Mendelssohn dentro del género, la Sinfonía Escocesa, fue la última que su compositor escribió. Los cuatro movimientos de la Sinfonía, –que se tocan sin pausa– están unificados por la sombría melodía inicial (cuyo tema fue inspirado por la visita de Mendelssohn a las ruinas de la capilla del Palacio Holyrood en Edimburgo, donde había vivido María Estuardo, Reina de Escocia), que aparece bajo diferentes formas a lo largo de la obra. Previo a la presentación se llevó a cabo una charla a cargo de Miguel Ángel García. Para conocer los próximos conciertos puede comunicarse al teléfono 871-716-68-12 o en www.cameratadecoahuila.com.mx

-La UNAM San Antonio, una vez más, será sede del Encuentro de Escritores Letras en la Frontera, que celebra su X edición. El programa de Letras en la Frontera, incluye lecturas, presentaciones de libros, conferencias, un taller literario y la plantación del árbol Octavio Paz en Beacon Hills. La inauguración se realizara el jueves 26 a las 18:00 hrs., con la ponencia “Literatura mexicana publicada en San Antonio durante la Revolución Mexicana” a cargo del abogado Bill Fisher, seguida de “100 años del haiku en México” a cargo de Amélie Olaiz y la presentación del libro “Sarajevo” de Juan Miguel Pérez. Las mesas de lectura continuarán el viernes 27 a partir de las 10:00 hrs., con la participación de destacados escritores latinoamericanos. Si usted anda por la siempre verde San Antonio, Texas, no se lo pierda.

-Amables lectores, el sábado 21, 28 y 5, no estaré con ustedes, sino hasta el sábado 12 de octubre, ya que estaré haciendo un recorrido por España… El próximo martes 16 de septiembre, gracias a la invitación de la Embajadora Roberta Lajous Vargas, asistiré a los festejos patrios en la Embajada de México en Madrid. No solo es importante recordar y celebrar a los héroes que iniciaron nuestra independencia, es reconocerles y admirar que ofrecieron su vida por esta causa, la cual se firma hasta septiembre de 1821… Posterior a eso, incursionare por diferentes rumbos, muy en especial al Archivo de India en Sevilla, para continuar con una visita al Alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar Cruz, así como al Archivo Histórico de Moguer, donde se encuentran los archivos completos de Cristóbal Colón, para después realizar un recorrido por la ruta terrestre de Cristóbal Colón. A mi regreso les comentaré… ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Agradezco sus comentarios a [email protected] ¿Sabía usted que…? Continuando con el antiguo convento de San Diego… De acuerdo con el cronista e historiador Luis González Obregón, una de sus más sonadas aventuras ocurrió cuando cierto caballero, después de asegurarse de que don Antonio era mujer, le confió a su hija para que la escoltara hacia la ciudad de México, donde ingresaría a un convento. Se rumora que don Antonio (o doña Catalina) se enamoró de aquella joven, ésta, antes de entrar al convento, estuvo hospedada en la casa de unos parientes en donde conoció a un hidalgo que la pidió por esposa. Don Antonio enfermó de celos, retó al hombre y lo citó en la calle de la Espalda de San Diego (atrás del convento). El caballero, que sabía que don Antonio era en realidad doña Catalina, le contesto que dejara esas cuestiones de retos para los hombres. Pasado un mes, cuando doña Catalina caminaba por dicha calle, a espaldas del recinto religioso, vio que aquel caballero era atacado por tres hombres; de inmediato, y olvidando los celos que había sentido, se puso de su lado y lo defendió con gran bizarría. Según González Obregón, después de este hecho, doña Catalina volvió a su oficio de arriera y en 1650 encontró la muerte en el camino a Veracruz. Hasta la próxima y recuerda… La cortesía es parte principal de la educación… Pero la cortesía, siempre debe ser más, que menos, pero no igual con todos!