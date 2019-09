Van por firmas ligadas a Nueva Alianza

El Gobierno federal investiga a 10 empresas sospechosas de "lavado" de dinero que funcionaron como proveedoras del Partido Nueva Alianza, organismo que desde el año pasado perdió su registro.

Documentación indica que Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V. encabeza una red de empresas dedicadas a la triangulación de recursos entre ellas para blanquear fondos y que fueron proveedoras del partido fundado por Elba Esther Gordillo.

Esta empresa también ha sido vinculada con el caso conocido como la Estafa maestra, mediante la cual, se presume, fue blanqueado dinero público por medio de algunas universidades.

Las autoridades federales identificaron que Studio Originale Capisci México, S.C., Comercial Merchandise New Rise, S.A. de C.V. y Publicidad y Servicios Monsterball, S.A. de C.V. son las principales operadoras de este esquema de triangulación, junto con Comercializadora Devolviendo Confianza. Todas las empresas tienen como accionista a Guadalupe Melitón Hernández Beltrán.

Las autoridades identificaron que en tres meses Comercializadora Devolviendo Confianza registró depósitos por 37.5 millones de pesos y retiros de 29.5 millones de pesos pese a haber sido creada recientemente.

Además, desde el 6 de noviembre de 2013, la empresa está registrada en el SAT como suspendida, pero entre febrero y julio de 2015 recibió depósitos por 209 millones de pesos y realizó retiros por 212 millones de pesos sin haber declarado impuestos por dichas cantidades.

En Devolviendo Confianza también aparecen como accionistas Elizabeth Mojica Solano y Jorge Antonio Gómez García, pero durante las investigaciones los nombres de ambos no coinciden con las fechas de nacimiento que asentaron en el acta constitutiva de la empresa, por lo que las autoridades sospechan que estos individuos no existen y que la documentación que se presentó para crear la compañía es falsa.

En mayo y julio de 2015, Comercializadora Devolviendo Confianza recibió, a través de dos traslados de valores, más de 4 millones de pesos en Tijuana pese a que su domicilio está en la Ciudad de México.

El dinero fue enviado por Studio Originale Capisci México, S.C., proveedora de Nueva Alianza; sin embargo, para cuando se envió el dinero, dicha empresa ya se encontraba en liquidación.

Studio Originale presentó declaraciones en ceros de 2011 a 2014 y entró en liquidación el 13 de enero de 2015, aunque en 2014 acumuló depósitos por 102.6 millones de pesos, por lo que se le investiga por posible evasión fiscal.

En tanto, Comercial Merchandise New Rise forma parte de las investigaciones, ya que se detectó que realiza transferencias internacionales inusuales, además de estar registrada como proveedora del partido.

Autoridades financieras identificaron que en un periodo no mayor a seis meses, esta empresa recibió 659 mil 166 dólares de las agencias Able Touch International Corp LTD, Orient Market Limited y Modern State Trading Limited, dedicada, la primera de ellas, a la fabricación de paraguas, y la segunda, al sector alimenticio. La tercera ya fue disuelta y sus cuentas se encuentran en Hong Kong y Corea.

De julio a noviembre de 2013, Comercial Merchandise realizó transferencias internacionales por 140.9 millones de pesos a pesar de que ese mismo año declaró ingresos en ceros, por lo que también está siendo investigada por evasión fiscal.

El gobierno federal identificó que Comercial Merchandise realizó transferencias a 22 empresas con cuentas en China, Corea y Estados Unidos por más de 100 mil dólares, que beneficiaron a 84 diferentes sujetos, y una transferencia de 61 mil 181.19 euros a una cuenta bancaria en España a nombre de Julio Antonio Fernández Arrubarena.

Esta empresa, al igual que Studio Originale y Publicidad y Servicios Monsterball, registró como representante legal a Pedro Chantaca Reyes, quien también cumple este rol para Comercializadora Devolviendo Confianza, razón por la que las autoridades sospechan que forman una red de lavado de dinero con esquema de empresas fachada.

En el año 2012, Publicidad y Servicios Monsterball, otro proveedor de Nueva Alianza, declaró ingresos por 54 millones de pesos, y en 2013 y 2014 declaró que no realizó ventas; no obstante, entre 2014 y 2015 realizó transferencias y recibió depósitos, lo que también lo hace sospechoso de evasión fiscal.

Comercializadora Devolviendo Confianza también realizó operaciones financieras por 7 millones 67 mil 800 pesos con Comercializadora HDP, S.A. de C.V., empresa registrada como proveedora del Partido Nueva Alianza.

Comercializadora Devolviendo Confianza también transfirió 6 millones 388 mil 920 pesos a otro proveedor de dicho partido político, Servicios Arroba.com, S.A. de C.V.

Nueva Alianza obtuvo su registro como partido político nacional en 2005, mediante la unión de la Asociación Ciudadana del Magisterio -creada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 2002, entonces encabezado por Elba Esther Gordillo-, Conciencia Política, grupo conformado por maestros y empresarios del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y el Movimiento Indígena Popular.

En las elecciones de 2018 sólo obtuvo 1.08% de votos en la categoría presidencial, 2.35% para senadores y 2.53% para diputados, por lo que perdió su registro como partido, decisión ratificada en noviembre del año pasado por el TEPJF.