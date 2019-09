Critica trabas a ley en favor de lecheros

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores de La Laguna, Baudilio Rodríguez Abusaíd, cuestionó la actuación del diputado federal del Partido Encuentro Social (PES), José Ángel Pérez, quien junto con dos legisladores trataron de impedir que avance la propuesta de ley para frenar la comercialización de fórmulas que se "disfrazan" de leche de vaca.

Y es que el legislador lagunero y la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Yolanda Guerrero, así como Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT), votaron a favor de que se "bajara" la iniciativa y cuando se puso a votación para su aprobación en las comisiones de Ganadería y Economía se abstuvieron, pero la propuesta pasó con 12 votos.

El argumento que dio el lagunero fue que no conocía la propuesta, cuando dicen que ese proyecto está desde hace 7 meses, lo que demuestra que no "está haciendo su chamba".

Rodríguez Abusaíd calificó esa situación como una traición a los productores, pues dijo que cuando era candidato se comprometió a apoyarlos, ya que él conoce perfectamente la situación que prevalece con los productores en La Laguna, por la competencia desleal que hay con la comercialización de ese tipo de productos y los problemas que tienen con las grandes empresas, que son las que ponen las "reglas del juego y pagan la leche a como quieren".

"El diputado se abstuvo de la votación y pidió que se bajara la ley, porque dijo que no la leyó, cuando tuvo 7 meses para hacerlo; nosotros subimos esa ley y la entregamos en Economía, y resulta que no la había leído; no se hizo su chamba y vota en contra, lo que significa que está en contra de los ganaderos, no solo de la Comarca Lagunera, sino de todo el país. No sabemos por qué o tal vez habrá algún trato con algunos, pero sí vemos como una traición que haya hecho eso. Eso no está bien porque él mejor que nadie sabe la situación que los productores estamos viviendo".